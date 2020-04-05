Президент УЕФА Александр Чеферин накануне сообщил, что организация рассматривает варианты изменения формата плей-офф еврокубков, чтобы успеть завершить сезон в этом году. Напомним, что Лига чемпионов и Лига Европы были приостановлены из-за коронавируса. "Мы можем продолжить турниры в нынешнем формате, но также игры плей-офф могут состоять из одного матча на нейтральном поле. На данный момент мы не исключаем возможность проведения "Финала восьми" или "Финала четырех", - цитирует Чеферина телеканал ZDF. По словам Чеферина, крайний срок завершения сезона и проведение финала - 3 августа. При этом президент УЕФА отметил, что окончательное решение будет принято позже:

- Весь мир попал в необычную ситуацию, поэтому мы проявляем гибкость в датах. Единственное неправильное решение, которое мы могли бы принять сейчас, - это играть так, чтобы подвергать риску здоровье и безопасность игроков, болельщиков и судей.

Идею Чеферина поддержал президент Королевской федерации футбола Испании (RFEF) Луис Рубиалес. "Футбол должен жить, и ни один вариант не исключается ни за закрытыми, ни за открытыми дверями. Мы должны попытаться найти здравое, грамотное и безопасное решение. "Финал четырех" - это вариант для Лиги чемпионов, потому что остается все меньше и меньше времени, и вы должны проявить фантазию", - цитируют слова Рубиалеса испанские СМИ.

Тем временем ФИФА увеличила возрастной ценз для участия в футбольном турнире Олимпийских игр в Токио до 24 лет. После переноса Игр на 2021 год ФИФА приняла решение, что игроки, родившиеся после 1 января 1997 года, смогут принять участие в турнире. Кроме того, каждая из команд-участниц может заявить на турнир трех игроков старше возрастного лимита.