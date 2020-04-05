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05.04.2020 23:24

Здравствуйте, я ваше дите

Текст: Андрей Максимов (писатель, телеведущий, режиссер)
Российская газета - Федеральный выпуск № 73(8127)
Кто такие дети, если вдуматься? Это чудесные, очень нами любимые существа, на которых у нас всегда не хватает времени. Два вопроса мы любим задавать детям. Первый: "Как дела в школе?" Ответ: "Нормально". Второй: "Ты поел?" Ответ: "Да", причем всегда, вне зависимости от реального положения дел.

И вот - чудо чудное, диво дивное - родители и дети теперь все время вместе. Казалось бы, повод для радости. Но увы... Сужу по тому, что мне пишут люди, какие вопросы задают на консультациях: многие оказались не готовы к столь плотному общению со своим потомством.

Фото: iStock
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Родитель - это человек, который абсолютно убежден, что ребенок непременно должен проводить время полезно. Любой "балдеж" категорически не приветствуется, в самом крайнем случае - как отдых от полезных дел.

Увы, большинство родителей считают, что в доме живут два человека и ребенок, или два ребенка. Ребенок - это не человек, то есть на него не распространяются те законы, которые распространяются на остальных членов семьи.

Родители и дети теперь все время вместе. Казалось бы, повод для радости. Но увы...

Мама и папа имеют в виду желания и устремления друг друга, что же касается ребенка, то родители часто убеждены: они лучше знают, что необходимо их чаду. Один психолог пишет, что вот, мол, хорошо бы, чтобы в самоизоляции члены семьи вечером пили чай все вместе, и чтобы дети с ними, и чтобы все рассказывали разные истории. Хорошо? Отлично! Но при одном условии: ребенок сам так хочет проводить время.

Я не устаю повторять: к ребенку надо идти не с ответами (как мы привыкли), а с вопросами. Не говорить ему: проводи время так-то и так-то с пользой для себя, а спрашивать: как ты собираешься проводить день?

Фото: Из личного архива Валерия Баринова
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Многие возражают: но в этом случае он вообще ничего не станет делать, зависнет за компьютером с утра до вечера. Зависнет, если не найдет более интересного занятия. Ребенок может, конечно, оторваться от компьютера из вежливости или из страха, но в этом случае его все равно будет к нему тянуть. Проблема в том, чтобы найти занятие более увлекательное.

Такие занятия у каждого свои, но есть одно универсальное - поиски призвания. Что такое призвание? Это непреодолимое желание что-либо делать. Можно ли найти такое желание у ребенка? Да. Можно постараться вместе с шести-семилетним ребенком и старше отыскать то дело, которым он будет заниматься, может быть, всю жизнь. На консультациях и лекциях я рассказываю, в книгах подробно пишу, как это сделать. Поиски призвания - это совместное (совместное!) дело (дело!) детей и родителей: поиск такого занятия, которое: а) увлечет ребенка; б) в перспективе может превратиться в профессию.

Родитель работает на удаленке, а ребенок мельтешит под ногами, мешается. Что делать? Разговаривать!

В сегодняшней ситуации наши дети, быть может, впервые задумались над тем, что такое смерть, и стали задавать по этому поводу вопросы. С какого возраста можно говорить с детьми о смерти? А вот как задал ребенок вопрос, так, значит, время и пришло. Понимаете, какое дело: дети, а не родители, знают, когда им приспичило поговорить на ту или иную тему. Знаменитый психолог Виктор Франкл - человек, переживший Освенцим и потом создавший одну из самых популярных сегодня в мире психологических систем логотерапию, - впервые задумался о сути смерти... в четыре года. Поговорил об этом с родителями. Остался до такой степени потрясенным, что именно благодаря этим мыслям решил выбрать профессию врача.

Фото: iStock
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Какими словами говорить с ребенком о смерти? Родители всегда знают об этом лучше, нежели посторонний человек. Только надо иметь в виду, что отношение к смерти в первую очередь зависит от того, верующий человек или нет. Согласитесь: считающий, что душа бессмертна, и убежденный в том, что "жизнь дается человеку один раз", по-разному относятся к смерти. Поэтому сегодня имеет смысл подробнее поговорить с детьми о вере, если вы как родитель в принципе считаете, что такой разговор необходим.

Еще проблема. Родитель работает на удаленке, а ребенок мельтешит под ногами, мешается. Что делать? Разговаривать! Понимаете? Не кричать, не делать бесконечные замечания, не раздражаться, а поговорить, объяснить, попросить.

Я не устану повторять, что дети - гораздо более логичные создания, чем мы. Маленький ребенок всегда, исходя из своей логики, может объяснить, почему он совершает тот или иной поступок, даже если взрослому такой поступок кажется совсем нелепым. Взрослый, кстати сказать, - отнюдь не всегда. Поэтому ребенку можно объяснить, что мама или папа сейчас работают дома и их не надо дергать. Но вот именно - объяснить. Как только вместо объяснения появляется агрессия, она неминуемо порождает ответную агрессию.

Фото: Максим Блинов/РИА Новости
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Одна из моих книг о воспитании называется "Дети - как зеркало". И это действительно так: дети "зеркалят" и наше отношение, и наше поведение. Поэтому, если, скажем, дети агрессивны или не хотят идти на контакт - значит, они "зеркалят" родительское поведение, и родителям надо подумать, что они делают не так.

Сегодня все психологи в один голос твердят, что в нынешней ситуации всем надо постараться иметь в квартире свою территорию. Это правда. Иногда надо. Но при этом имеет смысл помнить: границы - это всегда потенциальная война; отсутствие границ - это всегда потенциальная любовь.

Сегодня у нас у всех есть шанс познакомиться поближе со своими детьми. Познакомиться - не значит начать воспитывать. А значит начать понимать, разбираться, слушать их, а не себя.

На самом деле, нет в мире более чудесного занятия, чем познавать своего ребенка.

Колонка Андрея Максимова

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