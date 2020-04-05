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05.04.2020 01:39
Рубрика: Спорт

Мамаев вспоминает тюрьму с благодарностью

Текст: Максим Домчев
Полузащитник "Ростова" Павел Мамаев признался, что за время нахождения в тюрьме многое переосмыслил.
Игрок ФК "Ростов" Павел Мамаев. Фото: Александр Ступников/РИА Новости Игрок ФК "Ростов" Павел Мамаев. Фото: Александр Ступников/РИА Новости
Игрок ФК "Ростов" Павел Мамаев. Фото: Александр Ступников/РИА Новости

По словам футболиста, который провел в местах лишения свободы почти год, он не вспоминает это время с негативной стороны. По его мнению, за это время он смог многое переосмыслить.

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"Часто жизнь дает там возможность получить полезный опыт, - рассказал он "МК". - В каком-то смысле мне выпал шанс все переосмыслить, оказавшись по ту сторону решетки. Я сделал там глобальные выводы для себя. Я познакомился со многими интересными людьми, услышал их истории (какие-то меня потрясли). И поэтому вспоминаю тюремные дни даже с благодарностью".

По словам Мамаева, его отношения с семьей после выхода на свободу заметно улучшились.

Также он рассказал о том, что во время нахождения за решеткой у него были хорошие отношения с другими заключенными.

Мамаев сообщил, что недавно ему приснилось, что он опять находится в тюрьме. "Кошмар. Проснулся в поту. Огляделся, обрадовался, что дома и это всего лишь сон", - рассказал футболист.

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