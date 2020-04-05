Мамаев вспоминает тюрьму с благодарностью

Полузащитник "Ростова" Павел Мамаев признался, что за время нахождения в тюрьме многое переосмыслил.

По словам футболиста, который провел в местах лишения свободы почти год, он не вспоминает это время с негативной стороны. По его мнению, за это время он смог многое переосмыслить.

"Часто жизнь дает там возможность получить полезный опыт, - рассказал он "МК". - В каком-то смысле мне выпал шанс все переосмыслить, оказавшись по ту сторону решетки. Я сделал там глобальные выводы для себя. Я познакомился со многими интересными людьми, услышал их истории (какие-то меня потрясли). И поэтому вспоминаю тюремные дни даже с благодарностью".

По словам Мамаева, его отношения с семьей после выхода на свободу заметно улучшились.

Также он рассказал о том, что во время нахождения за решеткой у него были хорошие отношения с другими заключенными.

Мамаев сообщил, что недавно ему приснилось, что он опять находится в тюрьме. "Кошмар. Проснулся в поту. Огляделся, обрадовался, что дома и это всего лишь сон", - рассказал футболист.