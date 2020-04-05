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05.04.2020 19:02
Рубрика: В мире

Медики рассказали, как поголовное ношение масок остановит коронавирус

Текст: Игорь Дунаевский

Центры по контролю и профилактике заболеваний (ЦКПЗ) США строго порекомендовали всем американцам поголовно носить маски с тем, чтобы остановить стремительное распространение коронавируса по территории страны.

Фото: AFP/CHANDAN KHANNA
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Рекомендация вызвала вопросы у американцев, поскольку многие врачи признают, что смысл носить маски в основном есть только тем, кто уже болеет, или же тем, кто непосредственно контактирует с заболевшим. А для остальных ношение масок не считается обязательным, тем более, что Америка, как и многие другие страны, испытывает острый дефицит медицинских принадлежностей, необходимых в условиях пандемии COVID-19 - масок, перчаток, халатов.

По этим причинам власти США поначалу отказывались выпускать такую рекомендацию для граждан. Но страна в последнюю неделю превратилась в эпицентр пандемии. Рост числа заболевших продолжает ускоряться, в последние два дня их прибавлялось свыше 30 тысяч, а общее число инфицированных превысило 300 тысяч. На этом фоне медики пошли на такую меру.

Фото: AP Photo/Mark Lennihan
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В ЦКПЗ пояснили это двумя факторами. Во-первых, симптомы заболевания проявляются только через несколько дней. А во-вторых, у части инфицированных они не проявляются вовсе. В результате те, кто заболел, но до сих пор об этом не подозревает, создают угрозу для заражения других. С учетом того, что в США количество заболевших измеряется сотнями тысяч, резонно предположить, что число тех, у кого вирус протекает бессимптомно, также велико, а потому выявить их всех практически невозможно.

В результате в ЦКПЗ решили настрого рекомендовать ношение масок всем американцам с тем, чтобы остановить распространение COVID-19. А с тем, чтобы не создавать ажиотаж вокруг и без того дефицитного товара, уточнили, что достаточно обычных тканевых масок, в то время как медицинские аналоги лучше оставить для врачей.

В мире США Распространение коронавируса COVID-19

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