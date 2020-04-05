Минздрав дал рекомендации работодателям в связи с коронавирусом

Всем работникам, которым необходимо общаться в течение рабочего дня с большим количеством людей, необходимо использовать средства индивидуальной защиты - макси и перчатки, а также обрабатывать руки антисептиками. Работодатели должны позаботиться о наличии всего этого у работников. Такую рекомендацию дал сегодня Минздрав.

В такой защите, отмечается в сообщении министерства, нуждаются продавцы магазинов, кассиры на общественном транспорте, работники аптек, сотрудники МВД, МФЦ и иных государственных организаци. Всем им необходимо в течение рабочего времени носить средства индивидуальной защиты и дезинфицировать руки.

"Напоминаем, что вирус может передаваться не только воздушно-капельным и воздушно-пылевым, но и контактным путем через бытовые предметы. Данные меры направлены на снижение вероятности распространения новой коронавирусной инфекции", - сообщили в ведомстве.