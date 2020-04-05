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05.04.2020 22:00
Рубрика: Власть

Не по шаблону

Михаил Мишустин призвал бороться с коронавирусом на местах с учетом специфики региона
Текст: Владимир Кузьмин
Российская газета - Федеральный выпуск № 73(8127)
В правительстве рекомендовали регионам в борьбе с коронавирусом не следовать единым шаблонам, а исходить из конкретного положения дел. Россия еще не достигла пика распространения инфекции, подчеркнул премьер-министр Михаил Мишустин, но экономическая жизнь страны не должна останавливаться.
Экономическая жизнь страны даже в такой период не должна останавливаться, отметил премьер. Фото: РИА Новости Экономическая жизнь страны даже в такой период не должна останавливаться, отметил премьер. Фото: РИА Новости
Экономическая жизнь страны даже в такой период не должна останавливаться, отметил премьер. Фото: РИА Новости

Готовность субъектов Федерации к любому сценарию обсуждалась на совместном заседании президиума Координационного совета и рабочей группы Госсовета по противодействию коронавирусу. На прошлой неделе президент объявил о продлении нерабочих дней до конца апреля, наделив региональные власти дополнительными полномочиями: они самостоятельно будут решать, какие предприятия должны приостановить работу, а чья деятельность принципиальна для жизнеобеспечения. "Важно все тщательно взвесить и определить действительно необходимые для жизнедеятельности того или иного региона предприятия, которые продолжат работать. Даже в такой сложной ситуации экономическая жизнь страны останавливаться не должна", - указал председатель правительства.

Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС
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"Сегодня нам необходимо принимать решения и действовать с учетом специфики конкретного региона, не использовать один шаблон для всей страны, учитывать экономическую ситуацию, плотность населения, в режиме реального времени оценивать масштабы распространения инфекции", - заявил Мишустин. Пик заболеваемости в России пока что не пройден, предупредил он, поэтому больницы в регионах должны быть готовы к приему больных. "Нельзя исключать развития событий по самому сложному сценарию", - сказал глава кабмина.

Правительство запретит отключать малые и средние предприятия от коммунальных услуг и электроэнергии, если они не смогут вовремя заплатить

Правительство принимает все меры, в том числе по поддержке системы здравоохранения, чтобы затормозить распространение инфекции. В частности, дано поручение удвоить количество койко-мест, оснастить их всем необходимым оборудованием. Неделю назад, исходя из подготовленных регионами расчетов, было выделено более 33 миллиардов рублей на организацию дополнительных инфекционных мест в больницах. Министерство финансов довело средства до субъектов Федерации, но теперь, заметил Михаил Мишустин, руководители ряда регионов жалуются на нехватку денег и неготовность медучреждений к приему больных. "Такое отношение недопустимо, - предупредил он губернаторов. - Коллеги, это зона вашей персональной ответственности, и здесь не нужно перекладывать вину на своих заместителей или региональных министров здравоохранения. Эту работу нужно довести до конца".

Фото: Александр Кряжев/ РИА Новости
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Кабинет министров, в свою очередь, продолжает принимать решения по сдерживанию новой угрозы. В частности, установлена нулевая ставка НДС на ввозимые в страну крайне необходимые лекарства и медицинские товары, если предприниматели безвозмездно передают их медучреждениям, которые помогают больным COVID-19. "Речь идет о тест-системах, защитных масках, костюмах, установках для защиты воздуха и бесконтактных термометрах, аппаратах искусственной вентиляции легких и препаратах, которые можно использовать для лечения коронавирусной инфекции", - сообщил премьер-министр, особо выделив, что это коснется и уже ввезенных с 16 марта товаров.

- Предприниматели фактически жертвуют собственные средства - я знаю, мне многие руководители субъектов об этом говорят, - занимаются благотворительностью, и, конечно, эти деньги должны идти по назначению и целиком использоваться для закупки медоборудования или лекарств, а не изыматься государством в виде налогов и таможенных пошлин, - сказал Мишустин.

Распределены средства на стимулирующие выплаты для врачей и медицинских работников, оказывающих помощь инфицированным коронавирусом и людям из групп риска. Из ранее одобренных 10,2 миллиарда рублей регионы сейчас получат половину, другая пока останется в резерве. Еще 320 миллионов рублей на эти же цели выделено Федеральному медико-биологическому агентству.

Запущен целый ряд механизмов поддержки малого и среднего бизнеса в пострадавших отраслях. Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении в этом году 5 миллиардов рублей для субсидирования части процентных платежей по уже выданным кредитам. Все платежи будут перенесены на полгода. При этом оплату одной трети процента возьмет на себя государство, предоставляя субсидии, и еще одной трети - банки. Программа рассчитана на период с 1 апреля по 1 октября 2020 года, в который банки должны будут предоставить заемщику отсрочку по основному долгу, а также в течение девяти месяцев не станут повышать процент по кредиту и предъявлять требования о досрочном исполнении обязательств, если МСП выполняет свои обязательства. Оно одно - выплачивать в этот период треть процентных платежей или эта сумма включена в основной долг.

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости
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Кроме того, введен мораторий на банкротство по заявлению кредиторов в отношении организаций и индивидуальных предпринимателей из отраслей, признанных наиболее пострадавшими из-за распространения инфекции, а также предприятий, включенных в перечни системообразующих и стратегических.

Готовятся новые решения, призванные помочь бизнесу пережить тяжелые времена. Правительство запретит отключать малые и средние предприятия от коммунальных услуг и электроэнергии, если они не смогут вовремя за них платить. По такой задолженности, подчеркнул премьер-министр, штрафы начисляться не будут, а погасить ее можно будет в рассрочку. Также МСП получат поддержку по платежам за аренду коммерческих площадей. "В течение шести месяцев небольшие фирмы будут платить аренду в зависимости от своих фактических доходов, а уже накопленную за это время задолженность гасить в течение одного года в рассрочку", - рассказал Мишустин. Собственники коммерческой недвижимости, которые пойдут навстречу, получат от регионов льготу по налогу на имущество.

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