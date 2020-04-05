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05.04.2020 09:52
Рубрика: В мире

НАСА объяснило, как астронавты будут работать на Луне

Текст: Андрей Васильев
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Американское аэрокосмическое агентство НАСА рассказало подробности о программе долгосрочных лунных миссий с участием людей по программе Artemis (Артемида), сообщает научный портал TechCrunch. Эта программа направлена ​​на то, чтобы вернуть людей на Луну в интересах выполнения дополнительных научных и исследовательских миссий, в том числе на Марс. Концепция НАСА представляет некоторые основные компоненты инфраструктуры, которые планируется разместить на поверхности Луны.

Фото: iStock
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Планы НАСА сосредоточены на трех ключевых элементах, которые обеспечат устойчивое присутствие и исследовательскую работу астронавтов на поверхности Луны. Вездеход LTV будет использоваться экипажем для передвижения по Луне. По сути, это ровер, который будет пилотируемым, а не роботизированным. В нем не будет закрытой кабины, поэтому астронавты будут носить полностью защитные космические скафандры (EVA) при использовании для коротких поездок по лунной поверхности. Роверы будут ключевым компонентом инфраструктуры на поверхности Луны, который будет использоваться не только для сбора данных и материалов для исследований, а также поможет ускорить развитие производства ключевых ресурсов для устойчивого присутствия человека, таких как вода, топливо и кислород.

Жить астронавты будут в передвижном модуле, который сможет одновременно вместить до четырех человек. Он сможет совершать более дальние поездки дальше от места посадки космического корабля до 45 дней за один раз.

Основной базой для тех, кто не будет занят непосредственно в исследовании лунной поверхности станет станция Gateway, вращающаяся вокруг Луны.

Фото: Михаил Джапаридзе/ ТАСС
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Как и Международная космическая станция, шлюз спроектирован таким образом, чтобы его можно было расширять с течением времени, с учетом увеличения команды астронавтов, а также необходимости дополнительного пространства для работы и экспериментов. Это будет важно, поскольку эта станция должна превратиться в отправную точку не только для миссий на поверхности Луны, но и в промежуточный модуль для прибывающих миссий по исследованию Марса.

НАСА из-за пандемии коронавируса было вынуждено заморозить проекты по пилотируемым полетам на Луну и Марс. Вместе с тем работы по созданию корабля Orion для пилотируемой лунной миссии прекращены не были.

В мире США Общество Космос

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