Немцы стали чаще нарушать режим самоизоляции из-за хорошей погоды

На этих выходных в Германии распогодилось, и полиции пришлось активизировать меры против нарушителей режима самоизоляции. Хотя в целом граждане ФРГ демонстрируют самодисциплину, некоторые все же не смогли избежать соблазна устроить "коронавирусные вечеринки" и посиделки на свежем воздухе. По крайней мере, в эти дни нарушений было зафиксировано больше, чем обычно. Полицейские хроники, подчас курьезные, приводит Spiegel Online.

Напомним, от строгого запрета на выход из дома про примеру Италии или Франции власти Германии отказались. Собственно, для введения таких ограничений в стране нет правовой базы. Однако закон о защите от распространения инфекций позволяет в экстренных случаях заметно ограничить общественную жизнь. Гулять поодиночке или с родственником (партнером) - пожалуйста, но не собираться группами больше двух человек, если это не члены семьи, и обязательно соблюдать дистанцию в полтора метра. Это главное требование, действующее сейчас во всех федеральных землях. Как правило, поначалу нарушителей предупреждают, но "рецидивистам" выписывают штрафы. Минимальные - от ста - двухсот евро, потолок - 2500 евро. На этих выходных полицейские стали более требовательными и ужесточили контроль. А некоторые "прогульщики" пытались оказать им сопротивление.

Так, в Висбадане (земля Гессен) субботним вечером "около 25 подвыпивших граждан собрались под открытым небом". В полицейских, которые попытались разогнать веселую компанию, они начали "бросаться сигаретами и плеваться". Один из хулиганов даже ударил стража порядка по лицу.

В нижнесаксонской коммуне Финтель полиция разогнала "коронавирусную вечеринку" по наводке соседей, указавших на подозрительный сарай. Внутри стражи порядка обнаружили семерых молодых людей во возрасте от 17 лет до 21 года, которые "в разогретой атмосфере веселились под музыку и алкогольные возлияния".

Полиция Ольденбурга во время патрулирования окрестностей наткнулась на работающий вопреки запрету автомагазин, владелец которого проводил внутри тест-драйв для потенциального покупателя. В городе Ихлов была обнаружена подпольная барахолка с детской одеждой. В округе Дипхольц проверяющие прикрыли несколько производств и кафе-мороженых.

В местечке Эберхардцель (земля Баден-Вюртемберг) полиция положила конец вечеринке в частном доме, где собрались 18 человек, включая две семьи, которые приехали в гости из соседнего района. А в городе Вешенбойрен компания друзей в ночь на воскресенье решила пожарить шашлык на лесной опушке. Большинство успели разбежаться, однако оперативники нашли в кустах 22-летнего юношу и доставили его в участок. В Карсау две нетрезвые девушки 19-ти и 20 лет также провели ночь в отделении полиции. Уполномоченная по внутренним делам от партии "Зеленые" Ирен Михалич отметила, что правоприменительная практика нередко оборачивается казусами. Например, полицейским приходится забирать из парков людей, представляющихся членами одной семьи, и вести их домой по заявленному адресу, чтобы в этом удостовериться.

Между тем самыми сознательными остаются жители Баварии. Премьер-министр земли Маркус Зедер ввел у себя жесткий режим контроля гораздо раньше, чем к этому пришли руководители других регионов, и не дожидаясь санкции Ангелы Меркель, на что ему тоже пеняли оппоненты. При этом большинство земляков его поддержали. В ходе 9 тысяч проверок полиция Мюнхена выявила лишь 370 нарушений. В обращении к жителям Зедер отметил, что разделяет их желание погулять на солнышке, но просит всех строго соблюдать требования властей - в противном случае "все усилия последних недель пойдут насмарку".