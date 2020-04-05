Указ губернатора Нижегородской области от 3 апреля 2020 года № 50 "О внесении изменений в Указ Губернатора Нижегородской области от 13 марта 2020 г. № 27"

Внести в Указ Губернатора Нижегородской области от 13 марта 2020 г. № 27 "О введении режима повышенной готовности" следующие изменения:

1. Изложить текст Указа в следующей редакции:

"В соответствии со статьей 11 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", Федеральным законом от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", Указом Президента Российской Федерации от 2 апреля 2020 г. № 239 "О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации" (далее -Указ Президента РФ № 239) в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19):

1. Ввести с 13 марта 2020 г. на территории Нижегородской области режим повышенной готовности до принятия Указа Губернатора Нижегородской области о снятии режима повышенной готовности.

2. Установить, что распространение новой коронавирусной инфекции (COVID-19) является в сложившихся условиях чрезвычайным и непредотвратимым обстоятельством, повлекшим введение режима повышенной готовности в соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", который является обстоятельством непреодолимой силы.

3. Запретить проведение на территории Нижегородской области любых массовых мероприятий (спортивных, зрелищных, деловых, публичных и иных) с очным присутствием людей, а также оказание соответствующих услуг, в том числе в парках культуры и отдыха, торгово-развлекательных центрах, на аттракционах и в иных местах массового посещения граждан.

3.1. Закрыть для посещения общественные территории и объекты (парковые комплексы, музейно-выставочные пространства, детские площадки, ночные клубы, театры, кинотеатры, детские игровые комнаты и иные развлекательные и досуговые территории и объекты).

3.2. Приостановить следующие виды деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и самозанятых граждан (за исключением случаев, когда такая деятельность не приостанавливается в соответствии с Указом Президента РФ№ 239 и настоящим Указом), если иное не установлено пунктами 10-11 настоящего Указа:

а) работу ресторанов, кафе, столовых, буфетов, баров, закусочных и иных предприятий общественного питания, за исключением обслуживания на вынос без посещения гражданами помещений таких предприятий, а также доставки заказов; данное ограничение не распространяется на столовые, буфеты, кафе и иные предприятия питания, осуществляющие организацию питания для работников организаций, деятельность которых не приостановлена в соответствии с настоящим Указом;

б) работу салонов красоты, СПА-салонов, косметических и массажных салонах, соляриев, бань, саун, бассейнов, фитнес-центров, и других объектов физической культуры, аквапарков и иных объектов, в которых оказываются подобные услуги, предусматривающие очное присутствие гражданина;

в) оказание стоматологических услуг, за исключением заболеваний и состояний, требующих оказания стоматологической помощи в экстренной или неотложной форме;

г) деятельность по оказанию услуг гражданам по курению кальянов в ресторанах, барах, кафе и в иных местах;

д) деятельность горнолыжных трасс, объектов массового отдыха, расположенных в курортах регионального и местного значения Нижегородской области.

3.3. Приостановить бронирование мест, приём и размещение граждан в пансионатах, домах отдыха, санаторно-курортных организациях (санаториях), санаторно-оздоровительных детских лагерях круглогодичного действия и гостиницах, расположенных в курортах регионального и местного значения Нижегородской области, в иных санаторно-курортных организациях (санаториях), санаторно-оздоровительных детских лагерях круглогодичного действия, а также гостиницах, расположенных на территории Дивеевского муниципального района Нижегородской области, кроме лиц, находящихся в служебных командировках или служебных поездках, носящих неотложный характер.

В отношении лиц, уже проживающих в указанных организациях:

обеспечить условия для их самоизоляции и проведение необходимых санитарно-эпидемиологических мероприятий до окончания срока их проживания без возможности его продления;

организовать их питание непосредственно в зданиях проживания данных лиц в соответствии с разъяснениями Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека.

4. Начиная с 6 апреля 2020 года организовать учебный процесс в общеобразовательных организациях, средних профессиональных организациях и высших учебных заведениях с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. В случае отсутствия технической возможности организации обучения с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий, а также в иных случаях, определенных министерством образования Нижегородской области, обеспечить реализацию основных общеобразовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования посредством очного взаимодействия с соблюдением необходимых санитарно-противоэпидемических мероприятий.

5. Управлению Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Нижегородской области в рамках своей компетенции на основании правовых актов Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека определять объем противоэпидемических мероприятий в очагах новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) с учетом санитарно-эпидемиологической обстановки и особенностей распространения инфекции, необходимый для обязательного исполнения юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, гражданами на территории Нижегородской области.

Составлять и обновлять список конкретных юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, деятельность которых подлежит временному приостановлению по данному основанию, незамедлительно направлять информацию о таких лицах, а также о физических лицах, у которых зафиксирована новая коронавирусная инфекция COVID-19, и лицах, с ними контактировавших, в государственное бюджетное учреждение здравоохранения Нижегородской области "Медицинский информационно-аналитический центр", в органы исполнительной власти Нижегородской области и в администрацию муниципального района (городского округа) соответствующего муниципального образования Нижегородской области.

6. Установить для физических лиц, местом проживания (пребывания) которых является Нижегородская область, следующие требования и рекомендации:

6.1. В целях предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019):

а) лицам, прибывшим из иностранных государств, а также лицам, контактировавшим с больными новой коронавирусной инфекцией (COV1D-2019), соблюдать требования по самоизоляции на срок 14 дней со дня возвращения в Российскую Федерацию или контакта, соответственно, предусматривающие полный запрет на оставление места проживания (пребывания); строгий режим самоизоляции также распространяется на лиц, совместно проживающих с подлежащими самоизоляции лицами, если контакты с ними не представляется возможным исключить; необходимо незамедлительно обращаться за медицинской помощью на дому без посещения медицинских организаций при появлении первых респираторных симптомов;

б) лицам, прибывшим в аэропорт города Нижнего Новгорода, начиная с 03 апреля 2020 года, и проживающим на территории других субъектов, соблюдать требования о нахождении в изоляции и под медицинским наблюдением в условиях обсерватора на срок 14 дней со дня возвращения в Российскую Федерацию.

6.2. Лицам в возрасте старше 65 лет и лицам, имеющим следующие заболевания: эндокринной системы (инсулинозависимый сахарный диабет), органов дыхания, системы кровообращения, мочеполовой системы (хронической болезни почек 3-5 стадии), трансплантированные органы и ткани, злокачественные новообразования любой локации, рекомендуется соблюдать режим самоизоляции, предусматривающий полный запрет на оставление места проживания (пребывания).

Режим самоизоляции может не применяться к руководителям и сотрудникам предприятий, организаций, учреждений и органов власти, чье нахождение на рабочем месте является критически важным для обеспечения их функционирования, работникам здравоохранения, а также к гражданам, определенным решением оперативного штаба по предупреждению распространения коронавирусной инфекции на территории Нижегородской области.

6.3. Предусмотреть право для лиц, указанных в пунктах 6.1 и 6.2 настоящего Указа, на получение адресной социальной помощи (доставка лекарств и медицинских изделий, в том числе предусмотренных бесплатных или льготных; продуктов и товаров первой необходимости; выгул домашних животных и другие неотложные бытовые нужды) при обращении на единый номер "112" в Нижегородской области, а также на оформление листков нетрудоспособности без посещения соответствующих медицинских организаций, при обращении в такие организации по месту жительства (пребывания).

6.4. Родителям (опекунам, попечителям) детей в возрасте до 16 лет необходимо обеспечить режим изоляции детей в соответствии с настоящим Указом.

6.5. Иным категориям лиц, не указанным в пунктах 6.1 и 6.2 настоящего Указа, установить следующие исключения в режим самоизоляции в месте проживания (пребывания):

обращения за экстренной (неотложной) медицинской помощью и случаев иной прямой угрозы жизни и здоровью;

следования работников к месту (от места) осуществления деятельности (работы) организаций (в случаях, когда деятельность таких организаций не приостановлена);

следования к ближайшему месту приобретения продовольственных товаров, товаров первой необходимости, медицинских услуг, или, в случае следования на личном легковом автотранспорте или легковом такси, непосредственно к месту приобретения товаров, оказания услуг в пределах населенного пункта проживания (пребывания) лица (если деятельность таких организаций не приостановлена);

выгула домашних животных на расстоянии, не превышающем 100 метров от места проживания (пребывания);

выноса отходов до ближайшего места накопления отходов;

следования на личном легковом автотранспорте или легковом такси из места проживания (пребывания) к дачным и садовым участкам (или в обратном направлении);

следование к родственнику, находящемуся в режиме самоизоляции в соответствии с пунктом 6.2 настоящего Указа;

следования к иным организациям, деятельность которых не приостановлена.

Перемещение на личном автотранспорте может осуществляться единолично или с совместно проживающими лицами. Перемещение на легковом такси может осуществляться при условии, если водитель легкового такси обеспечен средствами индивидуальной защиты.

6.6. Лицам, планирующим покинуть свое место проживания (пребывания), необходимо оформить заявку на сервисе "Карта жителя Нижегородской области", размещенном на портале "nn-card.ru" (за исключением должностных лиц органов и организаций, указанных в пункте 8.4 настоящего Указа). Лицам, не имеющим в пользовании смартфонов, подачу заявок на перемещения вне места проживания (пребывания) осуществлять по единому номеру "112" в Нижегородской области.

Лица, осуществляющие перемещения в сопровождении волонтёров, имеющих соответствующее подтверждение, полученное с использованием сервиса "Карта жителя Нижегородской области" (портал "nn-card.ru"), имеют право не оформлять заявку на выход за пределы места проживания (пребывания).

6.7. Лицам во время нахождения вне мест проживания (пребывания) соблюдать дистанцию до других лиц не менее 1,5 метров, в том числе в общественных местах и общественном транспорте, за исключением случаев оказания услуг по перевозке пассажиров легковым такси.

6.8. Лицам, находящимся вне места своего проживания (пребывания), предъявлять по требованию должностных лиц, уполномоченных на оформление протоколов об административном правонарушении по статье 20.61 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях:

QR-код заявки, сформированной с использованием сервиса "Карта жителя Нижегородской области" (портал "nn-card.ru"), на экране смартфона;

либо номер заявки, сформированной с использованием сервиса "Карта жителя Нижегородской области" (портал "nn-card.ru") службой 112;

либо заверенную работодателем копию Подтверждения статуса организации, деятельность которой не приостанавливается, предусмотренного пунктом 8.2 настоящего Указа, а также оригинал справки о необходимости выполнения работы в недистанционном режиме в соответствии с положениями настоящего Указа, выданной работодателем в свободной форме (далее - Справка);

иные документы, подтверждающие необходимость нахождения гражданина вне места его проживания (пребывания), такие как служебные удостоверения сотрудников органов и организаций, указанных в пункте 8.4 настоящего Указа.

Граждане вправе иным способом подтвердить цель своего нахождения вне места своего проживания (пребывания).

6.9. Установить перечень категорий лиц, которые могут воспользоваться правом невыхода на работу в организациях, деятельность которых не приостановлена в рамках установленного Указом Президента РФ № 239 периода нерабочих дней с сохранением за работниками заработной платы, посредством перехода на дистанционный режим работы, а при невозможности такого перехода, могут уведомить работодателя путем подачи заявления о невыходе на работу по основаниям, установленным пунктом 1 Указа Президента РФ № 239 и настоящим Указом:

беременные женщины;

лица старше 60 лет;

совершеннолетнее лицо, на попечении которого находится ребенок в возрасте до 14 лет.

7. Установить, что на территории Нижегородской области управления социальной защиты населения работают только по предварительной записи (электронной или по телефону).

8. Юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, деятельность которых на территории Нижегородской области не приостанавливается (в том числе тех, на которых не распространяется Указ Президента РФ № 239):

8.1. Обеспечить выполнение следующих общих требований к осуществлению деятельности:

а) перевод на дистанционный режим работы всех работников, чье непосредственное участие не обусловлено обеспечением непрерывных технологических и иных процессов, необходимых для обеспечения функционирования юридического лица или индивидуального предпринимателя (во всех случаях, когда это возможно), и содействие соблюдению работниками режима самоизоляции на дому;

б) максимальное обособление отдельных структурных подразделений, территориальных единиц, в том числе посредством организации раздельного прохода, питания (территориально или по времени), обеспечение непересечения смен при посменной организации работы;

в) соблюдение работниками и посетителями дистанции, установленной пунктом 6.7 настоящего Указа, в том числе путем нанесения специальной разметки и установления специального режима допуска и нахождения в зданиях, строениях, сооружениях (помещениях в них), на соответствующей территории (включая прилегающую территорию);

г) отмену командировок, за исключением командировок, носящих неотложный характер, а также рекомендовать сотрудникам воздержаться от всех поездок внутри страны и за ее пределами, если они не вызваны крайней необходимостью;

д) входной фильтр для работников до начала рабочей смены с обязательным отстранением от нахождения на рабочем месте лиц с повышенной температурой; организовать своевременное выявление и изоляцию лиц с признаками респираторных инфекций в течение рабочего времени;

е) обеспечить работников масками (респираторами), перчатками, кожными антисептиками, контролировать их использование в течение рабочего времени; условия соблюдения правил личной гигиены сотрудников (мытье рук с мылом, использование кожных антисептиков);

и) при поступлении запроса Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Нижегородской области обеспечить незамедлительное представление информации о всех контактах заболевшего новой коронавирусной инфекцией (COVID-19) в связи с исполнением им трудовых функций;

к) осуществление обязательной дезинфекции контактных поверхностей (мебели, оргтехники и др.) во всех помещениях в течение дня;

л) осуществление обязательной дезинфекции контактных поверхностей (мебели, оргтехники и других) во всех помещениях в течение дня с применением дезинфицирующих средств по вирусному режиму;

м) использование в помещениях оборудования по обеззараживанию воздуха;

н) наличие в организации запаса дезинфицирующих средств для уборки помещений и обработки рук сотрудников;

о) использование аудио- и видеоселекторной связи для производственных совещаний и решения различных вопросов (при наличии технической возможности);

п) для организаций розничной торговли - приостановление реализации салатов, кулинарной продукции и других готовых блюд по системе самообслуживания;

р) для торговых сетей - расширение возможности дистанционного заказа товаров и доставки их на дом потребителям;

с) обеспечение работников организации, задействованных в доставке товаров потребителям (курьеров), средствами индивидуальной защиты.

8.2. Для обеспечения возможности функционирования и организации доступа к месту работы работников, не переведенных на дистанционный режим работы:

а) обеспечить подачу заявки на сервисе "Карта жителя Нижегородской области" (портал "nn-card.ru") на получение Подтверждения статуса организации, деятельность которой не приостанавливается (далее -Подтверждение), тем самым подтверждая возможность выполнения требований, установленных пунктом 8.1 настоящего Указа, и гарантируя их выполнение. При этом обеспечить загрузку списка работников, привлеченных для работы в недистанционном режиме согласно положениям настоящего Указа, в соответствующем разделе сервиса "Карта жителя Нижегородской области" (портал "nn-card.ru"), а также выбор из списка органа, уполномоченного на выдачу Подтверждения согласно пункту 11 настоящего Указа;

б) в случае технической невозможности подачи заявки, в соответствии с подпунктом "а" настоящего пункта, оформлять заявку на получение Подтверждения, по форме, утвержденной настоящим Указом, а также направлять списки работников, привлеченных для работы в недистанционном режиме в соответствии с положениями настоящего Указа, на официальный электронный почтовый ящик органа, уполномоченного на выдачу Подтверждения, в соответствии с пунктом 11 настоящего Указа, по форме, размещенной на официальном сайте Правительства Нижегородской области. При этом обеспечить работников, задействованных в работе, заверенными копиями Подтверждения в целях предъявления проверяющим органам, а также оригиналом Справки.

8.3. Региональному ресурсному центру развития добровольчества Нижегородской области организованно оформлять на сервиса "Карта жителя Нижегородской области" (портал "nn-card.ru") заявки на перемещение волонтёров.

8.4. Ограничения и обязанности, установленные пунктом 6.5 и 8.2 настоящего Указа, не распространяются на случаи осуществления деятельности:

правоохранительных органов;

органов по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям и подведомственных им организаций;

органов по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека и иных надзорных органов;

иных органов в части действий, непосредственно направленных на защиту жизни, здоровья и иных прав и свобод граждан, в том числе противодействия преступности, охраны общественного порядка, собственности и обеспечения общественной безопасности.

8.5. Операторам связи:

не прекращать предоставление услуг связи и подключение к сети "Интернет" гражданам Нижегородской области, достигшим возраста 65 лет, при нулевом или отрицательном балансе;

обеспечить работу объектов розничной торговли, в которых осуществляется заключение договоров на оказание услуг связи и реализация связанных с данными услугами средств связи, а также бесперебойную работу сетей и своевременное устранение аварийных ситуаций.

8.6. Руководителям юридических лиц, индивидуальным предпринимателям, оказывающим услуги транспортных перевозок, обеспечить ежедневную дезинфекцию салонов транспортных средств и мест массового скопления но вирусному режиму, не допускать до работы сотрудников без средств индивидуальной защиты.

8.7. Руководителям юридических лиц, индивидуальным предпринимателям, оказывающим услуги перевозки пассажиров на такси, обеспечить водителей запасом масок, антисептиков, проведение после каждой перевозки дезинфекции ручек такси, подлокотников, пряжек ремней и других поверхностей салона. Самозанятые граждане, не обеспеченные указанными средствами индивидуальной защиты, к работе не допускаются.

8.8. Руководителям организаций, обслуживающих жилой фонд, обеспечить проведение дезинфекционных мероприятий в местах общего пользования (подъездах, лифтах, др.).

9. Установить, что в соответствии с подпунктом "а" пункта 2 Указа Президента РФ № 239 в границах Нижегородской области определяются территории, на которых предусматривается реализация комплекса ограничительных и иных мероприятий, направленных на санитарно-эпидемиологическое благополучие населения (далее - Соответствующая территория). В состав Соответствующей территории включаются населенные пункты и/или муниципальные образования Нижегородской области, где имеют место случаи заражения новой коронавирусной инфекцией (COVID-19), выявленные не ранее, чем за 14 дней до момента принятия решения. В состав Соответствующей территории могут включаться и иные населенные пункты и/или муниципальные образования Нижегородской области.

Перечень населенных пунктов и муниципальных образований, входящих в состав Соответствующей территории, утверждается Комиссией по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Нижегородской области.

10. Определить, что в соответствии с подпунктом "ж" пункта 4 Указа Президента РФ № 239 на Соответствующей территории Указ Президента РФ № 239 не распространяется на следующие организации:

10.1. Организации, включенные в перечни системообразующих предприятий, утвержденные на федеральном уровне и на уровне Нижегородской области, за исключением организаций, указанных в пункте 3.2 настоящего Указа (далее - Системобразующие организации), организации, оказывающие существенное влияние на занятость населения и социальную стабильность в Нижегородской области (далее - Региональные организации), а также предприятия и организации, находящиеся с ними в кооперации и обеспечивающие поставку им комплектующих, а также обеспечивающие их работу, в том числе сбыт их продукции, как напрямую, так и через иных лиц (далее - Контрагенты), в соответствии с хозяйственными договорами между Системообразующими организациями и их Контрагентами, а также между Контрагентами.

10.2. Организации, осуществляющие деятельность в сфере:

сельского хозяйства, лесного хозяйства, рыбоводства;

добычи полезных ископаемых;

строительства зданий и сооружений;

дорожного хозяйства, транспорта и пассажирских перевозок;

организации, задействованные в исполнении муниципального заказа в рамках реализации национальных проектов;

ремонта автотранспортных средств;

ремонта и обслуживания медицинского оборудования;

транспортировки и хранения грузов (товаров);

обслуживания информационных систем, компьютерного оборудования и оргтехники, обслуживания и развития сетей связи;

обслуживания зданий и территорий;

народно-художественных промыслов;

ветеринарных услуг и содержания приютов для животных.

10.3. Производственные предприятия, осуществляющие деятельность на обособленной огороженной территории, при условии обеспечения возможности соблюдения работниками дистанции, предусмотренной пунктом 6.7. настоящего Указа.

10.4. Организации, задействованные в исполнении государственного заказа, государственного оборонного заказа.

10.5. Адвокаты, а также лица, обеспечивающие их деятельность.

10.6. Нотариусы, совершающие неотложные нотариальные действия, а также лица, обеспечивающие их деятельность.

10.7. Иные юридические лица, индивидуальные предприниматели, деятельность которых не предполагает непосредственный контакт с физическими лицами или в случае осуществления перехода на дистанционный формат работы и/или дистанционное обслуживание, бесконтактную доставку.

10.8.Определить, что положения пункта 10 действуют с учетом пункта 6.9 настоящего Указа.

11. В соответствии с подпунктом "ж" пункта 4 Указа Президента РФ № 239 на территории Нижегородской области, за исключением Соответствующей территории, Указ Президента РФ № 239 не распространяется на организации, указанные в пункте 10, а также:

дошкольные образовательные организации, по решению администрации муниципального района (городского округа), принятому по предложению оперативного штаба соответствующего муниципального образования;

проектные организации;

организации, осуществляющие торговлю строительными, хозяйственными и бытовыми товарами, при условии обеспечения дистанции между посетителями в соответствии с пунктом 6.7 Указа;

прачечные, ателье по пошиву одежды, ремонт обуви при условии передачи результатов работы бесконтактным способом и с соблюдением дистанции, установленной пунктом 6.7. настоящего Указа;

многофункциональные центры предоставления государственных и муниципальных услуг на территории Нижегородской области (далее - МФЦ) в следующем режиме функционирования: прием и выдача документов в помещениях МФЦ только по предварительной записи; дистанционное информирование и консультирование граждан;

муниципальные предприятия, учреждения, организации, оказывающие населению санитарно-гигиенические услуги, по решению администрации муниципального района (городского округа), принятому по предложению оперативного штаба соответствующего муниципального образования.

11.1.Определить, что положения пункта 11 действуют с учетом пункта 6.9 настоящего Указа.

12. Устанавливается следующий порядок выдачи Подтверждений:

12.1. В отношении Системообразующих организаций, Региональных организаций и Контрагентов, организаций, задействованных в исполнении государственного заказа, государственного оборонного заказа, организаций в области дорожного хозяйства и транспорта, а также организаций, подведомственных органам исполнительной власти Нижегородской области, Подтверждение выдается органом исполнительной власти Нижегородской области, координирующим деятельность в соответствующей отрасли, в порядке, установленном пунктом 8.2 настоящего Указа, либо с использованием сервиса "Карта жителя Нижегородской области" (портал "nn-card.ru"), либо по форме, утвержденной настоящим Указом.

12.2. В отношении иных организаций Подтверждение выдается администрацией муниципального района (городского округа) муниципального образования, на территории которого осуществляется деятельность, в порядке установленном пунктом 8.2 настоящего Указа либо с использованием сервиса "Карта жителя Нижегородской области" (портал "nn-card.ru"), либо по форме, утвержденной настоящим Указом.

12.3. Соответствующие органы, указанные в пунктах 12.1 и 12.2, могут отказать в выдаче Подтверждения в случае невозможности выполнения организациями требований настоящего Указа. Органы, указанные в пунктах 12.1 и 12.2, принимают также решения об аннулировании Подтверждений в связи с введением в организациях режима карантина, а также в отношении иных организаций в связи с изменением санитарно-эпидемиологической обстановки и нарушении ими требований настоящего Указа.

Орган исполнительной власти Нижегородской области, координирующий деятельность в соответствующей отрасли, принимает также решения об аннулировании Подтверждений, выданных администрацией муниципального района (городского округа) муниципального образования по указанным выше основаниям. О принятом решении Органы уведомляют организации (в случае оформления Подтверждения посредством сервиса "Карта жителя Нижегородской области" (портал "nn-card.ru"), такое уведомление также делается посредством сервиса (портала)).

12.4. При рассмотрении вопроса о выдаче Подтверждения органы, указанные в пунктах 12.1 и 12.2, рассматривают списки работников, привлеченных для работы в недистанционном режиме в соответствии с положениями настоящего Указа, на предмет обоснованности их формирования (отсутствия признаков необоснованного расширения списков).

13. Органы, указанные в пункте 12 настоящего Указа:

направляют списки работников, полученные в соответствии с пунктом 8.2, в управление делами Правительства и развития кадрового потенциала Нижегородской области;

осуществляют подготовку и рассылку информационных писем юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, разъясняющих порядок, установленный настоящим Указом;

определяют должностных лиц, ответственных за дачу разъяснений по положениям настоящего Указа.

размещают на своих официальных сайтах информацию о необходимости получения Подтверждений в соответствии с настоящим Указом.

14. Министерству здравоохранения Нижегородской области обеспечить:

14.1. Соблюдение противоэпидемического режима, исключающего риски инфицирования новой коронавирусной инфекцией (COVID-19), при оказании медицинской помощи, в обсерваторах, медицинских организациях для госпитализации больных COVID-2019, обучение персонала работе в средствах индивидуальной защиты и контроль за их использованием;

14.2. Обязательное проведение лабораторного обследования на наличие новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) следующих категорий лиц:

вернувшихся в Нижегородскую область с территории иностранных государств с признаками респираторных заболеваний;

контактировавших с больным новой коронавирусной инфекцией (COVID-2019);

с диагнозом "внебольничная пневмония";

старше 65 лет, обратившихся за медицинской помощью с симптомами респираторного заболевания.

15. Заместителю Губернатора Нижегородской области Мелик-Гусейнову Д.В.:

15.1. Перевести оперативный штаб по предупреждению распространения коронавирусной инфекции на территории Нижегородской области в круглосуточный режим работы до особого распоряжения.

15.2. Ежедневно представлять Губернатору Нижегородской области доклад о ситуации с распространением в Нижегородской области новой коронавирусной инфекции (COVID-19), количестве заболевших, в том числе вновь выявленных случаях заражения инфекцией.

16. Установить, что работникам медицинских организаций, волонтерам, сотрудникам Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Нижегородской области, сотрудникам социальных служб, сотрудникам правоохранительных органов, зарегистрированным в установленном порядке по месту жительства (пребывания) на территории Нижегородской области, участвующим в обеспечении режима повышенной готовности и проведении противоэпидемиологических мероприятий, задействованным в работе с лицами из групп риска заражения новой коронавирусной инфекцией (COVID-19), предоставляется право бесплатного проезда в общественном транспорте в установленном порядке.

17. Органам местного самоуправления Нижегородской области, министерству транспорта Нижегородской области, министерству энергетики и ЖКХ Нижегородской области, транспортным предприятиям, предприятиям торговли обеспечить проведение дезинфекционных мероприятий на открытых пространствах населенных пунктов - остановочных площадках и павильонах для общественного транспорта, подземных и наземных переходах; наружных поверхностей общественных туалетов, торговых палаток и киосков; детских площадках; билетных, парковочных и банковских терминалов; тротуаров, скамеек, площадок у входа, наружных дверей, поручней, малых архитектурных форм, урн вблизи и в местах массового скопления людей (аэропортов, вокзалов, торговых центров, рынков, городских парков и т.п.).

18. Прекратить работу общественного транспорта на межмуниципальных маршрутах между населенными пунктами, относящимися к Соответствующей территории, и населенными пунктами, находящимися на иной территории Нижегородской области. При этом межмуниципальные маршруты между населенными пунктами, входящими в состав Соответствующей территории, продолжают функционировать без остановок на иной территории Нижегородской области. Межмуниципальные маршруты между населенными пунктами, не входящими в состав Соответствующей территории, продолжают функционировать без остановок в населенных пунктах или муниципальных образованиях, входящих в состав Соответствующей территории.

19. Министерству социальной политики Нижегородской области совместно с органами исполнительной власти и органами местного самоуправления Нижегородской области проработать вопрос об оказании мер социальной поддержки для социально незащищенных категорий граждан, пострадавших от распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19).

20. Министерству экономического развития и инвестиций Нижегородской области совместно с министерством промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области и иными органами исполнительной власти Нижегородской области разработать дополнительные меры по поддержке наиболее пострадавших от распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, в том числе принятия мер в отношении их работников (сотрудников).

21. Органам местного самоуправления Нижегородской области, Министерству транспорта Нижегородской области, Министерству энергетики и ЖКХ Нижегородской области, транспортным предприятиям, предприятиям торговли обеспечить проведение дезинфекционных мероприятий на открытых пространствах населенных пунктов.

22. Министерству информационных технологий и связи Нижегородской области:

22.1. Принимать меры по совершенствованию системы контроля за перемещением граждан вне места проживания (пребывания).

22.2. Обеспечить прием заявок на перемещение граждан вне места проживания (пребывания) с использованием системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру 112 в Нижегородской области.

22.3. Обеспечить функционирование сервиса "Карта жителя Нижегородской области" (портал "nn-card.ru").

22.4. Обеспечить регулярное обновление функционала мобильного приложения "Карта жителя Нижегородской области" в магазинах приложений Apple Store и Google Play.

23. Министерству транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области, органам местного самоуправления муниципальных образований Нижегородской области при поступлении от Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Нижегородской области официальной информации о невыполнении юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем или хотя бы одним из участников договора простого товарищества, осуществляющим регулярные перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортном и городским наземным электрическим транспортом предписания, связанного с предупреждением распространения новой коронавирусной инфекции (COV1D-19), обеспечить незамедлительное принятие мер по приостановлению действия выданного данному юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю или уполномоченному участнику договора простого товарищества свидетельства об осуществлении перевозок по маршруту регулярных перевозок и карт маршрута регулярных перевозок.

24. Предложить Главному управлению Министерства внутренних дел Российской Федерации по Нижегородской области совместно с правоохранительными органами, органами исполнительной власти Нижегородской области осуществлять контроль за соблюдением ограничений, установленных настоящим Указом, в целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия жителей Нижегородской области.

25. Предложить Главному управлению Министерства внутренних дел Российской Федерации по Нижегородской области оперативно выявлять и привлекать к ответственности лиц, осуществляющих распространение в средствах массовой информации, а также в информационнотелекоммуникационных сетях заведомо недостоверной информации, связанной с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19), под видом достоверных сообщений.

26. Предложить Управлению Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Приволжскому федеральному округу оперативно ограничивать доступ к ресурсам, содержащим заведомо недостоверную информацию, связанную с распространением новой коронавирусной инфекции (COV1D-19), и вносить ссылки на данные ресурсы в Единый реестр доменных имен, указателей страниц сайтов в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и сетевых адресов, позволяющих идентифицировать сайты в информационнотелекоммуникационной сети "Интернет", содержащие информацию, распространение которой в Российской Федерации запрещено.

27. Органам местного самоуправления Нижегородской области:

27.1. Создать оперативные штабы и утвердить планы неотложных мероприятий по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19).

27.2. Выдавать Подтверждения с использованием сервиса "Карта жителя Нижегородской области" (портал "nn-card.ru") либо по форме, утвержденной настоящим Указом, на бланках органов местного самоуправления Нижегородской области с присвоением номера.

27.3. По предложению оперативного штаба соответствующего муниципального образования, согласованному с комиссией по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Нижегородской области, принимать решения об установлении пунктов входного (выездного) контроля на территории муниципального образования (отдельного населенного пункта) во взаимодействии с правоохранительными органами.

28. Управлению информационной политики и взаимодействия со средствами массовой информации Нижегородской области довести до граждан информацию о порядке использования сервиса "Карта жителя Нижегородской области" (портал "nn-card.ru").

29. Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Нижегородской области обеспечить координацию действий территориальных органов федеральных органов государственной власти Российской Федерации, органов государственной власти Нижегородской области, органов местного самоуправления Нижегородской области, организаций и учреждений различных форм собственности.

30. Контроль за выполнением настоящего Указа оставляю за собой.

3 1. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному опубликованию.".

2. В Подтверждении, утвержденном Указом, слова "Указом Президента Российской Федерации от 25 марта 2020 г. № 206 "Об объявлении в Российской Федерации нерабочих дней" заменить словами "Указом Президента Российской Федерации от 2 апреля 2020 г. № 239 "О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)".

3. В форме заявки, утвержденной Указом, слова "Указом Президента Российской Федерации от 25 марта 2020 г. № 206 "Об объявлении в Российской Федерации нерабочих дней" заменить словами "Указом Президента Российской Федерации от 2 апреля 2020 г. № 239 "О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции COVID-19, дополнить предложением "Список сотрудников (работников) прилагается.".

4. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному опубликованию.

Губернатор Г.С.Никитин







