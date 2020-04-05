В соответствии с подпунктом "ж" пункта 4 Указа Президента Российской Федерации от 2 апреля 2020 года № 239 "О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", исходя из санитарно-эпидемиологической обстановки и особенностей распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) Правительство Орловской области постановляет:

1. Утвердить перечень организаций (работодателей и их работников), на которые не распространяется действие Указа Президента Российской Федерации от 2 апреля 2020 года № 239 "О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" (далее - Перечень организаций) согласно приложению 1.

2. Заместителю Губернатора и Председателя Правительства Орловской области по планированию, экономике и финансам Тарасову В. А. обеспечить подготовку и внесение на рассмотрение Правительства Орловской области предложений о необходимости корректировки Перечня организаций по мере изменения санитарно-эпидемиологической обстановки и особенностей распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в Орловской области.

3. Организации, определенные в пунктах 1-11 Перечня организаций, не позднее дня начала работы направляют в Департамент экономического развития и инвестиционной деятельности Орловской области уведомление о начале работы по форме согласно приложению 2 по адресу электронной почты: covinfo1@adm.orel.ru.

4. Утвердить порядок работы органов исполнительной государственной власти специальной компетенции Орловской области с уведомлениями о начале работы согласно приложению 3.

5. Организации, определенные в пункте 12 Перечня организаций, получают разрешение на осуществление деятельности в порядке, установленном приложением 4.

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

7. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Председатель Правительства Орловской области А.Е.Клычков





Приложение 1 к постановлению Правительства Орловской области от 4 апреля 2020 г. № 206

Перечень организаций (работодателей и их работников), на которые не распространяется действие Указа Президента Российской Федерации от 2 апреля 2020 года № 239 "О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)"

1. Организации дорожного хозяйства, строительства, транспорта, водопроводно-канализационного хозяйства, осуществляющие капитальный ремонт жилищного фонда.

2. Организации, осуществляющие добычу полезных ископаемых для осуществления деятельности по ремонту дорог и строительства.

3. Организации, осуществляющие деятельность по обеспечению безопасности.

4. Организации, осуществляющие оказание:

1) ритуальных услуг;

2) услуг общественного питания для работников организаций и расположенные на территории таких организаций;

3) адвокатских и нотариальных услуг;

4) ветеринарных услуг;

5) услуг по ремонту, техническому обслуживанию, шиномонтажу автотранспортных средств (в том числе грузовых).

5. Организации, осуществляющие торговлю:

1) линзами, очками, включая сборку и ремонт очков в специализированных магазинах;

2) изделиями, применяемыми в медицинских целях, ортопедическими изделиями в специализированных магазинах;

3) автозапчастями, включая материалы смазочные, шины, покрышки, камеры, в специализированных магазинах;

4) товарами для домашних животных в специализированных магазинах.

6. Организации инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства (центры оказания услуг "Мой бизнес").

7. Организации социальной защиты, социального обслуживания и занятости населения, за исключением центров социальной профилактики и реабилитации инвалидов, центров спортивной реабилитации инвалидов.

8. Образовательные организации (включая негосударственные), осуществляющие деятельность по образовательным программам начального общего, основного общего, среднего общего образования, дополнительного образования (включая дополнительное профессиональное), среднего профессионального образования, в части организации дистанционной формы получения образования.

9. Образовательные организации, осуществляющие деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотру и уходу за детьми, в которых в соответствии с решением органов местного самоуправления организована работа дежурных групп смешанного типа для детей, чьи родители работают в период с 6 по 30 апреля 2020 года.

10. Организации, осуществляющие оценку качества образования.

11. Операторы связи, в том числе почтовой, фиксированной, спутниковой, сотовой, включая места продажи сим-карт и мобильных устройств (для городских округов с численностью населения свыше 100 тысяч человек - не более 4 офисов продаж каждого сотового оператора, для городских округов и муниципальных районов Орловской области с численностью населения менее 100 тысяч человек - не более 1 офиса продаж каждого сотового оператора); организации, обеспечивающие бесперебойную работу телекоммуникационных сетей и безопасность информационных технологий; центры обработки данных; организации, предоставляющие услуги в сфере информационных технологий, массовых коммуникаций и средств массовой информации, включая организации, осуществляющие производство и выпуск средств массовой информации.

12. Организации, деятельность которых непосредственно обеспечивает функционирование организаций, определенных пунктом 4 Указа Президента Российской Федерации от 2 апреля 2020 года № 239 "О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", и пунктами 1-11 настоящего Перечня.





Приложение 3 к постановлению Правительства Орловской области от 4 апреля 2020 г. № 206

Порядок работы с уведомлениями о начале работы

1. Настоящий Порядок определяет процедуру работы органов исполнительной государственной власти специальной компетенции Орловской области с уведомлениями о начале работы (далее - уведомления), направленными организациями в соответствии с пунктом 3 настоящего постановления.

2. Департамент экономического развития и инвестиционной деятельности Орловской области обеспечивает прием поступивших уведомлений, их регистрацию и направление в течение 2 рабочих дней со дня их поступления:

в Департамент строительства, топливно-энергетического комплекса, жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и дорожного хозяйства Орловской области - в отношении организаций, указанных в пунктах 1, 2 и подпунктах 1, 5 пункта 4 приложения 1 к настоящему постановлению;

Администрацию Губернатора и Правительства Орловской области - в отношении организаций, указанных в пункте 3 и подпункте 3 пункта 4 приложения 1 к настоящему постановлению;

Департамент промышленности и торговли Орловской области - в отношении организаций, указанных в подпункте 2 пункта 4 и пункте 5 приложения 1 к настоящему постановлению;

Управление ветеринарии Орловской области - в отношении организаций, указанных в подпункте 4 пункта 4 приложения 1 к настоящему постановлению;

Департамент социальной защиты, опеки и попечительства, труда и занятости Орловской области - в отношении организаций, указанных в пункте 7 приложения 1 к настоящему постановлению;

Департамент образования Орловской области в отношении организаций, указанных в пунктах 8-10 приложения 1 к настоящему постановлению;

Департамент информационных технологий Орловской области - в отношении организаций, указанных в пункте 11 приложения 1 к настоящему постановлению.

Уведомления, поступившие от организаций, указанных в пункте 6 приложения 1 к настоящему постановлению, рассматриваются Департаментом экономического развития и инвестиционной деятельности Орловской области.

3. Органы исполнительной государственной власти специальной компетенции Орловской области, указанные в пункте 2 настоящего Порядка:

обеспечивают анализ и обобщение полученных уведомлений в течение 2 рабочих дней со дня их поступления в соответствующий орган исполнительной государственной власти специальной компетенции Орловской области;

при выявлении случаев несоответствия организаций, направивших уведомления, требованиям, установленным приложением 1 к настоящему постановлению, обеспечивают незамедлительное направление информации в Департамент экономической развития и инвестиционной деятельности Орловской области для принятия мер в соответствии с действующим законодательством.





Приложение 4 к постановлению Правительства Орловской области от 4 апреля 2020 г. № 206

Порядок получения разрешения на осуществление деятельности

1. Организации, деятельность которых непосредственно обеспечивает функционирование организаций, определенных пунктом 4 Указа Президента Российской Федерации от 2 апреля 2020 года № 239 "О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" (далее - Указ), и пунктами 1-11 Перечня организаций (работодателей и их работников), на которые не распространяется действие Указа Президента Российской Федерации от 2 апреля 2020 года № 239 "О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" (далее - Перечень организаций), осуществляют деятельность с момента получения разрешения на осуществление деятельности.

2. Для получения разрешения на осуществление деятельности организации, указанные в пункте 1 настоящего Порядка, направляют в Департамент экономического развития и инвестиционной деятельности Орловской области заявление по форме согласно приложению к настоящему Порядку по адресу электронной почты covinfo2@adm.orel.ru.

3. Департамент экономического развития и инвестиционной деятельности Орловской области в течение одного рабочего дня со дня поступления заявления обеспечивает его регистрацию и направляет заявление в орган исполнительной государственной власти специальной компетенции Орловской области, уполномоченный в соответствующей сфере, для рассмотрения и подготовки мотивированного заключения по данному заявлению.

4. Орган исполнительной государственной власти специальной компетенции Орловской области, уполномоченный в соответствующей сфере, в течение одного рабочего дня со дня получения заявления обеспечивает его рассмотрение и направление в Департамент экономического развития и инвестиционной деятельности Орловской области мотивированного заключения по данному заявлению исходя из необходимости деятельности заявителя для непосредственного обеспечения функционирования организаций, определенных пунктом 4 Указа, и пунктами 1-11 Перечня организаций и из санитарно-эпидемиологической обстановки и особенностей распространения новой коронавирусной инфекции.

5. Основанием для подготовки отрицательного мотивированного заключения является отсутствие необходимости деятельности заявителя для непосредственного обеспечения функционирования организаций, определенных пунктом 4 Указа, и пунктами 1-11 Перечня организаций с учетом санитарно-эпидемиологической обстановки и особенностей распространения новой коронавирусной инфекции.

6. Департамент экономического развития и инвестиционной деятельности Орловской области в течение одного рабочего дня со дня получения мотивированного заключения, указанного в пункте 4 настоящего Порядка, обеспечивает издание приказа Департамента экономического развития и инвестиционной деятельности Орловской области о разрешении на осуществление деятельности либо направляет заявителю уведомление об отказе в выдаче разрешения на осуществление деятельности при получении отрицательного мотивированного заключения, указанного в пункте 4 настоящего порядка.

7. В течение одного дня со дня подписания приказа о разрешении осуществления деятельности Департамент экономического развития и инвестиционной деятельности Орловской области направляет его копию заявителю.

8. Уведомление об отказе в выдаче разрешения на осуществление деятельности или копия приказа Департамента экономического развития и инвестиционной деятельности Орловской области, предусмотренного пунктом 6 настоящего Порядка, направляется заявителю в электронном виде по адресу электронной почты, указанному в заявлении.







