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05.04.2020 13:16
Рубрика: Общество

Американские инфекционисты назвали главное отличие коронавируса от гриппа

Текст: Руслан Мельников

У коронавируса есть особенность, которая отличает разразившуюся пандемию от распространения гриппа.

Как пишет Business Insider, при эпидемии гриппа, даже в тяжелой его форме, большая часть населения оказывается застрахованной от заболевания, благодаря выработанному иммунитету или прививкам. При этом, отмечает специалист по инфекционным заболеваниям из Университета им. Вашингтона в Сент-Луисе Эбигейл Карлсон, люди с иммунитетом, помогают защитить от гриппа все общество.

Фото: REUTERS/Vasily Fedosenko
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Фото: YONHAP / AFP
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"Когда вирус заражает их, то оказывается в тупике. Они не болеют, не передают инфекцию и останавливают распространение вируса", - объясняет эксперт.

Конечно, защитный коллективный иммунитет не является панацеей, поскольку от гриппа тоже ежегодно умирает множество людей, но он позволяет удержать развитие эпидемии на уровне, который не окажется катастрофическим для системы здравоохранения.

В случае с коронавирусом сложилась иная ситуация. Коллективного иммунитета к этому заболеванию пока нет. И несмотря на то, что смертность от нового вируса относительно невысока, он является более заразным.

"Сейчас мы находимся в состоянии, когда система здравоохранения оказалась под большой нагрузкой", - говорит Эбигейл Карлсон, приводя в качестве примера ограниченность таких ресурсов, как маски, аппараты искусственной вентиляции легких и места в больницах.

А инфекционист из Калифорнийского университета Отто Янг обращает внимание на тот факт, что вакцина от коронавируса будет создана не ранее, чем через год, причем ее разработка потребует больше усилий, чем выпуск ежегодной прививки от гриппа.

Еще одна проблема, по словам эксперта, заключается в недостаточно эффективной процедуре тестирования на коронавирус. В случае с гриппом тестирование оказывается более надежным.

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