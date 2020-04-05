Постановление правительства Пензенской области от 3 апреля 2020 года № 201-пП "О дополнительных мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Пензенской области в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19) "

В соответствии с подпунктом "б" пункта 6 статьи 4.1 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", подпунктом "ж" пункта 4 Указа Президента Российской Федерации от 2 апреля 2020 г. № 239 "По обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", на основании Закона Пензенской области от 22 декабря 2005 г. № 906-ЗПО "О Правительстве Пензенской области" (с последующими изменениями) Правительство Пензенской области постановляет:

1. Определить организации, продолжающие функционировать на территории Пензенской области с 4 по 30 апреля 2020 года, обеспечивающие непрерывность производственно-технологического цикла в сельскохозяйственной отрасли:

а) занятые на весенних полевых работах;

б) оказывающие складские, транспортно-логистические услуги.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

3. Настоящее постановление опубликовать в газете "Пензенские губернские ведомости" и разместить (опубликовать) на "Официальном интернет-портале правовой информации" (www.pravo.gov.ru) и на официальном сайте Правительства Пензенской области в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Председателя Правительства Пензенской области.

Губернатор Пензенской области И.А.Белозерцев







