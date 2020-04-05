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05.04.2020 14:31
Рубрика: Власть

Песков ответил критикам режима нерабочего месяца

Текст: Кира Латухина
Решение о продлении нерабочих дней в стране до конца апреля вызвало споры, это большая нагрузка для экономики, но в приоритете - здоровье граждан. Об этом заявил в программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1" пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. В Кремле также призвали готовиться к мировому экономическому кризису.

На вопрос, вызвало ли такое решение разногласия, Песков сказал: "Это действительно так. И, действительно, для экономической жизни это чрезвычайная и огромная нагрузка, причем со знаком "минус". "Но здесь есть одна константа: в любом случае для нас главное - это жизнь и здоровье людей", - заявил он.

Фото: Станислав Красильников/ТАСС
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Представитель Кремля также призвал не забывать о трудностях, с которыми сталкиваются сейчас участники экономической жизни.

Кроме того, Песков заявил, что в Кремле понимают: мировой экономический кризис, который спровоцировал, в том числе, и коронавирус, еще о себе заявит, и нужно к нему готовиться. "И, безусловно, потребуется координация действий, антикризисных мер со стороны многих государств", - заключил он.

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