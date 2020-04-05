Песков ответил критикам режима нерабочего месяца

На вопрос, вызвало ли такое решение разногласия, Песков сказал: "Это действительно так. И, действительно, для экономической жизни это чрезвычайная и огромная нагрузка, причем со знаком "минус". "Но здесь есть одна константа: в любом случае для нас главное - это жизнь и здоровье людей", - заявил он.

Представитель Кремля также призвал не забывать о трудностях, с которыми сталкиваются сейчас участники экономической жизни.

Кроме того, Песков заявил, что в Кремле понимают: мировой экономический кризис, который спровоцировал, в том числе, и коронавирус, еще о себе заявит, и нужно к нему готовиться. "И, безусловно, потребуется координация действий, антикризисных мер со стороны многих государств", - заключил он.