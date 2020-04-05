Песков: Путин может проработать дистанционно еще минимум неделю

Как минимум неделю, а то и больше, будет работать глава государства Владимир Путин в дистанционном режиме. Об этом в программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1" рассказал пресс-секретарь президент Дмитрий Песков.

"Уже прошла неделя, я осмелюсь предположить, что еще неделю, как минимум, а то и больше", - приводит слова Пескова сайт Вести.ру.

Но с сообщениями о заболевании коронавирусом главврача больницы в Коммунарке это не связано.

"Случай с заболеванием главврача просто продемонстрировал, что, несмотря на все меры предосторожности, лучшее и наиболее эффективное средство - это именно сократить физическое общение, что президент и сделал", - заметил представитель Кремля.

Регулярно тестируется и Владимир Путин, и все, кто с ним работает. "Поэтому, все, что нужно, делается. Но все-таки наиболее эффективное - это именно такой дистанционный вариант работы", - отметил Песков.

Кстати, пресс-секретарь президента отвечал на вопросы дистанционно.