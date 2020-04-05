Почему продукты из супермаркета так долго доставляют

Режим изоляции заставил людей массово перейти на онлайн-покупки продуктов. Но к такому наплыву клиентов ни традиционные сети, ни интернет-магазины оказались не готовы. Дефицита продуктов питания в стране нет. Но получить их своевременно и свежими сейчас целая проблема.

Сейчас россияне ежедневно делают в поисковиках около 150 тысяч уникальных запросов по поводу доставки продуктов питания против 15 тысяч до режима самоизоляции, рассказывают в Х5 Retail Group. В "СберМаркете" в конце марта зафиксировали четырехкратный рост спроса на услуги доставки продуктов.

Чтобы обеспечивать возросший спрос, онлайн-супермаркет Perekrestok.ru на 20% расширил собственный автопарк и привлек дополнительных партнеров по доставке, на 20% расширил штат курьеров и сборщиков, указывают в компании. А в "Пятерочке" в ускоренном режиме запустили сервис экспресс-доставки, который позволяет получить продукты в день оформления заказа, утверждают в компании.

"Утконос Онлайн" только за последние две недели принял на работу более 600 новых складских сотрудников, а также расширил штат курьеров - на данный момент их более тысячи, говорит представитель компании Юлия Володяева. Сейчас "Утконос" в среднем обслуживает 7,5 тысячи заказов в день. Расширилась и география доставок: во "ВкусВилл" отмечают рост спроса на доставку в дальнее Подмосковье, за пределы Московского большого кольца. Раньше компания не возила продукты так далеко, но решила начать уже на этой неделе.

Предприятиям АПК нужно помочь выстроить цепочку поставок еды "от поля до прилавка"

Однако, несмотря на предпринимаемые меры, сроки доставки продуктов пока слишком долгие - в большинстве опрошенных "Российской газетой" магазинов признались, что доставляют товары в течение пяти - семи дней с момента заказа. Чтобы обеспечить возросший спрос, оказалось недостаточно расширить штат курьеров и найти дополнительный транспорт. Цепочка поставок упирается в ограниченность имеющихся ресурсов распределительных центров. При этом увеличивать их сейчас для тех же торговых сетей смысла нет - когда спрос вернется в норму, увеличенные мощности окажутся лишними.

Из опрошенных "РГ" торговых сетей и онлайн-магазинов только в "Утконосе" сообщили, что в оперативном порядке планируют открытие нового мини-склада в Москве, что вместе с уже имеющимся распределительным центром позволит компании увеличить количество обслуживаемых заказов на 2,5 тыс. в день.

В стране наблюдается дефицит распределительных центров, считает гендиректор холдинга "РосАгроМаркет" Богдан Григорьев. По его словам, качественными современными площадями обладают только крупные игроки рынка - федеральные сети, а также крупные производители, переработчики, дистрибьюторы. "Сухих" складов за последние 10 лет было построено много, а в мультитемпературные распредцентры девелоперы идут неохотно. Сложно брать на себя будущий риск заполняемости таких объектов, объясняет Григорьев. Строят только под конкретного клиента (чаще всего федеральную сеть) и твердый контракт. А малые и средние игроки вовсе не могут себе позволить строить отдельно под себя распределительный центр.

Возведение современного мультитемпературного распределительного центра стоит миллиарды рублей. Дорого обходятся прежде всего инфраструктура и оборудование. Зачастую окупаемость таких проектов составляет более 10 лет. А при площадях меньше 5-10 тысяч квадратных метров это нерентабельно. Тем более трудно найти сейчас качественные площади с холодильными мощностями от 100-200 метров. "Многие ютятся еще на советских хладокомбинатах, которые не позволяют качественно и эффективно обеспечить логистику", - говорит эксперт. По его мнению, для старта таких проектов требуется господдержка в виде льготного кредитования и компенсации части капитальных затрат до 20%.

Для развития системы ОРЦ (оптово-распределительных центров) во времена введения санкций была разработана специальная государственная подпрограмма и выделены бюджетные деньги, вспоминает руководитель Центра отраслевой экономики Научно-исследовательского финансового института (НИФИ) Инна Рыкова. Но через какое-то время программа была закрыта. Вместе с тем в Стратегии развития АПК до 2030 года задача развития сети ОРЦ остается.

По мнению Рыковой, дефицит мощностей может наблюдаться в регионах, отдаленных от мегаполисов. "Государственная политика должна быть направлена не на поддержку строительства частных хабов. Торговые сети прекрасно справляются и без госсредств. Задача заключается в том, чтобы помочь предприятиям АПК наладить бесперебойный сбыт продукции - найти "узкие" места, снизить стоимость логистики, выстроить цепочку поставок от поля до прилавка", - считает эксперт.