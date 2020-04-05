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В аптеках медицинских масок как не было, так и нет, а если их и завозят небольшими партиями, то быстро раскупают. Почему же сохраняется дефицит? Не только государственные ведомства, но даже участники рынка неохотно говорят об этом - слишком больная тема.
Сшить полноценную медицинскую маску, которая может защитить от заразы и спасти кому-то жизнь, так же сложно, как и найти ее теперь в магазине. Фото: Татьяна Андреева/ РГ Сшить полноценную медицинскую маску, которая может защитить от заразы и спасти кому-то жизнь, так же сложно, как и найти ее теперь в магазине. Фото: Татьяна Андреева/ РГ
Сшить полноценную медицинскую маску, которая может защитить от заразы и спасти кому-то жизнь, так же сложно, как и найти ее теперь в магазине. Фото: Татьяна Андреева/ РГ

С началом эпидемии не только в России, но и в других странах маски пропали из продажи или цены на них взлетели. В январе, когда стало ясно, что эпидемия в Ухане принимает опасный поворот, в Благовещенске за полдня раскупили до 200 тысяч масок, в то время как в прошлые годы на весь сезон простудных заболеваний хватало 30 тысяч, рассказали "РГ" в исполнительной дирекции Ассоциации "Аптечная гильдия".

Фото: iStock
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Цена от оптовика до ажиотажа (декабрь 2019 года) составляла максимум 2,5 рубля за штуку, в январе цены выросли в четыре раза - до 10 рублей, а сейчас начинаются от 30 рублей. Уже в феврале в некоторых регионах, как подтвердила ФАС, маски подорожали в десятки раз. До эпидемии в России на 18 предприятиях производилось около 600 тысяч медицинских масок в сутки. По словам главы Минпромторга Дениса Мантурова, этого было достаточно и для системы здравоохранения, и для экспорта.

За счет перехода производителей на круглосуточный режим работы удалось нарастить выпуск до 1,6 млн штук в сутки, к середине апреля планируется достичь темпа в 5 млн штук в сутки, говорил Мантуров. Чтобы маски вновь появились в аптеках, власти обнулили импортные пошлины на них и ввели запрет на их экспорт (он действует до 1 июня).

Стоимость экспорта масок из России в 2019 году Аналитический центр при Минпромторге (АЦВТ) оценивает в 94,2 тысячи долларов при импорте на 1,9 млн долларов. Основным поставщиком масок в Россию были Китай и Малайзия - на них приходилось 77% импорта.

Фото: Из личного архива Алисы Вериной
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По приблизительным расчетам, если Россия производила в мирное время по 600 тысяч масок в день, в год получалось 220 млн масок, или 3,5 млн долларов, что гораздо больше импорта в 1,9 млн. При увеличении производства и сохранении объема импорта можно надеяться на полное покрытие внутренних потребностей страны.

Чтобы выпускать именно медицинские маски, надо иметь оборудование и сертифицированное на выпуск медизделий производство. Регистрацию в Росздравнадзоре обязано проходить и любое импортное медизделие. По словам гендиректора компании по производству медицинских масок "Ресид" Ивана Кульшицкого, на получение такого документа у компании ушел один год.

"Маска носится два часа, потом меняется. Только на одну Москву для удовлетворения пикового спроса - несколько десятков миллионов в день, - говорит замглавы компании STADA CIS Иван Глушков. - Открывать новые производства - не то чтобы дорого, но долго. Надо спроектировать и закупить оборудование, а эпидемия может закончиться. А в непиковые времена маски особо не нужны".

Аптеки имеют право продавать только сертифицированные медизделия, подчеркивают в компании "Эвалар", у которой есть собственная аптечная сеть. "Сейчас каждый делает маски из того, что под рукой. И это не всегда качественный, гипоаллергенный материал", - говорит Степан Еремин, владелец новосибирской компании Svart, развернувшей производство многоразовых масок.

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