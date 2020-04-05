Получат ли арендаторы скидки из-за простоя

Продление нерабочих дней до 30 апреля озадачило многих предпринимателей - офисы и магазины закрыты, прибыли нет, но за аренду платить нужно. Готовы ли владельцы нежилых помещений делать поблажки своим арендаторам, разбиралась "РГ".

Почти все арендаторы выходят на переговоры с собственниками об отсрочке платежей или снижении арендных ставок, однако большинство участников рынка ждет более конкретных постановлений правительства, чтобы выстроить переговорную стратегию, говорит директор департамента офисной недвижимости Knight Frank Мария Зимина.

"Посещаемость наших объектов сократилась почти на 50%, - говорит коммерческий директор "ПРОФИС Недвижимость" Кристина Лиморенко. - Но пока мы не ограничиваем доступ в офисы, поэтому арендную плату наши резиденты платят в полном объеме". Но некоторым арендаторам торговой недвижимости компания уже предоставила отсрочку по арендным платежам. "На послабления для ритейла и общепита, особенно если они генерируют трафик в объектах, готовы многие собственники", - говорит Лиморенко.

"Мы работаем в режиме выходного дня, но 10-20% компаний ежедневно находятся в своих офисах", - рассказали "РГ" в столичном офисном центре "На Научном". Снижать арендную плату здесь не планируют, ссылаясь на дороговизну содержания зданий, большие налоговые платежи. Но после окончания карантина собираются предоставлять арендаторам дополнительные услуги со скидкой.

Меры в защиту арендаторов предусмотрены в "антикризисном" законе

Арендаторам нужно письменно обращаться к собственнику помещений с просьбой на время снизить арендную плату, советует вице-президент Московской ассоциации предпринимателей Олег Матюнин. По своей инициативе владельцы помещений предлагать скидки не станут. "Но при получении обращений собственники, как правило, идут на уступки и снижают плату - на 50%, на 80%. Но на непродолжительный период - на месяц-два", - отмечает Матюнин. Жестко стоять на своем владельцам помещений невыгодно - в последние несколько лет арендаторов найти не так просто. Если же у арендатора нет не только доходов, но уже и денег на счетах, - можно обратиться в местную торгово-промышленную палату за заключением о том, что возникли обстоятельства непреодолимой силы, рекомендует Матюнин. При форс-мажоре сторона по сделке может не исполнять свои обязательства. "То есть арендатор в течение нескольких месяцев не будет платить аренду вообще и в дальнейшем у арендодателя не будет оснований расторгнуть договор в связи с неоплатой либо взыскивать через суд эту сумму", - отмечает Матюнин.

На сайте Московской торгово-промышленной палаты разъясняется, что далеко не во всех ситуациях нынешняя обстановка может быть признана форс-мажором и тем более даст возможность не вносить арендную плату. Но арендатор вправе, ссылаясь на существенное изменение обстоятельств, потребовать изменения или расторжения договора с владельцем.

"Если помещения не использовались в полном объеме - это не причина не платить арендную плату. Функционирование офиса не под прямым запретом", - говорит Зимина. И отмечает, что обязательное предоставление отсрочки может быть введено только постановлением правительства, которого пока нет. А ссылки арендаторов на форс-мажор или изменение обстоятельств могут неоднозначно трактоваться судами.

Обязанность арендодателя предоставить отсрочку по арендной плате предусмотрена в "антикризисном" законе, который уже принят Госдумой, но пока не подписан президентом.