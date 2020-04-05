Правительство выделило 352 млн рублей на жилье ветеранам войны

Правительство России выделило Минстрою 352,37 млн рублей из резервного фонда на обеспечение жильем ветеранов Великой Отечественной войны, членов семей погибших и умерших инвалидов и участников войны, сообщает пресс-служба правительства.

Эти деньги будут распределены между регионами, следует из принятого на заседании правительства 2 апреля документа.

"В мае мы будем отмечать 75-летие Победы в Великой Отечественной войне, - объяснил важность принятых мер премьер-министр России Михаил Мишустин. - Победы, которой мы обязаны нашим ветеранам. Для обеспечения их жильем мы выделим из резервного фонда Правительства более 350 млн рублей регионам. Это касается и членов семей погибших, инвалидов и участников войны".