Работники супермаркетов Бельгии объявили забастовку из-за короновируса

Как сообщает издание The Brussels Times, сотрудники местной сети магазинов Carrefour не вышли на работу в минувшую пятницу. С тем, чтобы забастовка не осложнила жизнь рядовых бельгийцев, стачку решили ограничить лишь утренними часами.

Отмечается, что профсоюз работников местных супермаркетов указал на резко возросший в последние дни поток покупателей, который приносит крупные дополнительные прибыли владельцам торговых сетей. В этой связи вынужденные усиленно работать на передовой эпидемии COVID-2019 продавцы требуют от своих компаний "проявить уважение и выдать соответствующую компенсацию". Дополнительный аргумент заключается в возросших рисках заражения короновирусом из-за наплыва людей в продуктовые магазины и низкой обеспеченности персонала средствами индивидуальной защиты.

Как сообщают СМИ, менеджмент Carrefour в настоящее время рассматривает поступившее требование профсоюза. Ранее стало известно, что аналогичные протесты в сети бельгийских продуктовых магазинов Delhaize вынудили руководство этой компании выделить сотрудникам бонус в 500 евро. По данным издания Politico, в настоящее время профсоюзы продуктовых ряда сетевых магазинов Франции также рассматривают возможность проведения забастовки.