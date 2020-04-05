Расписание учебы на "дистанционке": советы родителям

Новости

"Сельта" накажет Смолова за самовольный отъезд в Россию 18:13
В Склифе рассказали о состоянии Дениса Проценко 18:12
В Костроме раскрыли убийство найденного на свалке младенца 18:09
Автор "Рика и Морти" напишет сценарий для продолжения "Человека-муравья" 17:48
В Томской области поезд врезался в трактор 17:40
В Дели вылетел самолет за гражданами Беларуси 17:38
Китай экспортировал медицинских товаров на 1,5 млрд долларов 17:25
РЖД отменили последние поезда в Беларусь 17:00
Почти три тысячи человек задержаны за время карантина в Испании 17:00
Московским бездомным дополнительно закупят еду 16:55
Экс-премьер Ливии Махмуд Джибриль умер от коронавируса 16:52
В Уфе спасли людей из упавшей в реку машины 16:39
Житель Ленобласти вынес мусор в костюме динозавра и стал звездой соцсетей 16:37
73-летняя Марианна Фейтфулл заразилась коронавирусом 16:19
Межпланетные зонды ESA вышли из "карантина" 16:14
Эпидемию коронавируса в РФ пока удается сдержать от взрывного роста 16:12
Skoda Karoq против Kia Seltos. Кто победит в битве главных новинок года 16:01
В Подмосковье обновили карту распространения коронавируса 16:00
В Болгарии врачей поблагодарили исполнением народных песен с крыши дома 15:56
Японский врач рассказал, как избавиться от болей в пояснице 15:52
Кремль призвал готовиться к мировому экономическому кризису 15:48
Футболист сборной Англии устроил секс-вечеринку во время карантина 15:33
В Подмосковье рассказали о возрасте новых заболевших коронавирусом 15:30
Санитарный шлюз на тысячу сотрудников начал работать в московской больнице №15 15:27
Испанская церковь выпустила инструкцию, как встречать Пасху дома 15:09
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как снизить риск заразиться коронавирусом, если необходимо выйти из квартиры
Как снизить риск заразиться коронавирусом, если необходимо выйти из квартиры
Расписание учебы на "дистанционке": советы родителям
Расписание учебы на "дистанционке": советы родителям
Задайте вопрос оперштабу по коронавирусу в Москве
Задайте вопрос оперштабу по коронавирусу в Москве
05.04.2020 17:12
Рубрика: Общество

Расписание учебы на "дистанционке": советы родителям

Текст: Ксения Колесникова
Как может выглядеть распорядок дня ребенка на дистанционном обучении? Министерство просвещения опубликовало пример расписания.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Итак:

07.30 - подъем, зарядка

08.00 - завтрак

08.30 - начало дистанционно обучения, окружающий мир.

09.00 - музыкальная пауза

09.10 - иностранный язык

09.40 - танцевальная пауза

09.50 - русский язык

10.20 - перерыв

10.30 - литература

11.00 - спортивная пауза

11.10 - математика

11.40 - проектная деятельность

13.00 - обед

13.30 - виртуальные экскурсии по музею/ онлайн-лекции, кружки

14.30 - спортивная пауза

15.00 - выполнение домашних заданий

17.00 - полдник

17.30 - помощь по дому

18.00 - чтение литературы/занятия творчеством

19.00 - ужин

19.30 - свободное время, общение с друзьями

21.00 - подготовка ко сну

21.30 - сон

А вот и полезная информация от Минпросвещения для родителей:

1. Привыкая к четкому распорядку дня, ребенок растет здоровым. У него хватает сил для физической активности, остается достаточно времени для отдыха.

2. Сформированные в детстве привычки помогают рационально использовать время: ребенок многое успевает, хотя никуда и не спешит, не нервничает и не суетится.

Фото: iStock
Обучение на дому: 10 важных советов учителю

4. Привыкнув к четкому распорядку, ребенок будет точно знать, что и в какое время ему следует делать. А внимание и одобрение со стороны взрослых будет вдохновлять детей и помогать формировать чувство ответственности.

3. Распорядок дня - это не просто сухой перечень обязательных действий. Это гибкие правила. Уделите особе внимание выходным дням, наполните их приятными событиями.

4. Каждая перемена в жизни ребенка - стресс для его психики. Распорядок дня поможет ему быстрее справиться со стрессом.

Фото: Министерство просвещения
Общество Образование Правительство Минпросвещения Распространение коронавируса COVID-19

Главное сегодня

Распространение коронавируса COVID-19
Распространение коронавируса COVID-19
Кремль призвал готовиться к мировому экономическому кризису
В Госдуме изучат публикации западных СМИ о борьбе с коронавирусом в РФ
СК опубликовал видео с места расстрела пяти человек под Рязанью
Главврач больницы в Коммунарке рассказал о возрасте больных COVID-19
Сбербанк разъяснил правила предоставления кредитных каникул
Как обезопасить детей в интернете во время карантина
Как не только уйти "на удаленку", но и вернуться обратно