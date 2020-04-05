Расписание учебы на "дистанционке": советы родителям

Итак:
07.30 - подъем, зарядка
08.00 - завтрак
08.30 - начало дистанционно обучения, окружающий мир.
09.00 - музыкальная пауза
09.10 - иностранный язык
09.40 - танцевальная пауза
09.50 - русский язык
10.20 - перерыв
10.30 - литература
11.00 - спортивная пауза
11.10 - математика
11.40 - проектная деятельность
13.00 - обед
13.30 - виртуальные экскурсии по музею/ онлайн-лекции, кружки
14.30 - спортивная пауза
15.00 - выполнение домашних заданий
17.00 - полдник
17.30 - помощь по дому
18.00 - чтение литературы/занятия творчеством
19.00 - ужин
19.30 - свободное время, общение с друзьями
21.00 - подготовка ко сну
21.30 - сон
А вот и полезная информация от Минпросвещения для родителей:
1. Привыкая к четкому распорядку дня, ребенок растет здоровым. У него хватает сил для физической активности, остается достаточно времени для отдыха.
2. Сформированные в детстве привычки помогают рационально использовать время: ребенок многое успевает, хотя никуда и не спешит, не нервничает и не суетится.
4. Привыкнув к четкому распорядку, ребенок будет точно знать, что и в какое время ему следует делать. А внимание и одобрение со стороны взрослых будет вдохновлять детей и помогать формировать чувство ответственности.
3. Распорядок дня - это не просто сухой перечень обязательных действий. Это гибкие правила. Уделите особе внимание выходным дням, наполните их приятными событиями.
4. Каждая перемена в жизни ребенка - стресс для его психики. Распорядок дня поможет ему быстрее справиться со стрессом.