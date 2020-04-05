Расписание учебы на "дистанционке": советы родителям

Как может выглядеть распорядок дня ребенка на дистанционном обучении? Министерство просвещения опубликовало пример расписания.

Итак:

07.30 - подъем, зарядка

08.00 - завтрак

08.30 - начало дистанционно обучения, окружающий мир.

09.00 - музыкальная пауза

09.10 - иностранный язык

09.40 - танцевальная пауза

09.50 - русский язык

10.20 - перерыв

10.30 - литература

11.00 - спортивная пауза

11.10 - математика

11.40 - проектная деятельность

13.00 - обед

13.30 - виртуальные экскурсии по музею/ онлайн-лекции, кружки

14.30 - спортивная пауза

15.00 - выполнение домашних заданий

17.00 - полдник

17.30 - помощь по дому

18.00 - чтение литературы/занятия творчеством

19.00 - ужин

19.30 - свободное время, общение с друзьями

21.00 - подготовка ко сну

21.30 - сон

А вот и полезная информация от Минпросвещения для родителей:

1. Привыкая к четкому распорядку дня, ребенок растет здоровым. У него хватает сил для физической активности, остается достаточно времени для отдыха.

2. Сформированные в детстве привычки помогают рационально использовать время: ребенок многое успевает, хотя никуда и не спешит, не нервничает и не суетится.

4. Привыкнув к четкому распорядку, ребенок будет точно знать, что и в какое время ему следует делать. А внимание и одобрение со стороны взрослых будет вдохновлять детей и помогать формировать чувство ответственности.

3. Распорядок дня - это не просто сухой перечень обязательных действий. Это гибкие правила. Уделите особе внимание выходным дням, наполните их приятными событиями.

4. Каждая перемена в жизни ребенка - стресс для его психики. Распорядок дня поможет ему быстрее справиться со стрессом.