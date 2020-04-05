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05.04.2020 19:51
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Экологи покажут, как правильно сделать скворечник

Текст: Ирина Огилько

В период самоизоляции те, у кого есть свободное время, а также школьники легко могут научиться делать скворечники. Мастер-класс по его изготовлению покажет Мосприрода 6 апреля в 12:00.

Смастерить этот дом для птиц не сложно, говорят в ведомстве, главное соблюдать общепринятые размеры и заранее подготовить материалы.

Фото: iStock
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- Есть много вариантов искусственных гнездовий для скворцов, но лучше делать "типовой" дом, чтобы птицы не конкурировали за него. Самое главное, чтобы в скворечнике был достаточно большой леток, и скворец мог спокойно пролезать через него, - рассказали в Мосприроде. - Для мастер-класса понадобятся доски не тоньше 2 см, рулетка, слесарные инструменты, молоток и гвозди.

Как из всего этого сделать домик, расскажут и покажут специалисты Мосприроды на официальной странице ведомства, а также в соцсетях. Запись сохранится, поэтому мастер-класс можно будет пересмотреть. Один минус у урока все же есть: вешать скворечники нужно на природных территориях. А вход до 1 мая в них москвичам заказан. Поэтому повесить сделанные скворечники ученики мастер-класса смогут не раньше мая, когда большинство птиц уже сядут на гнезда, или будущей весной.

Фото: iStock
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Напомним, что скворцы - это красивые черные птиц, переливающихся в окрасе фиолетовым, зеленоватым, синеватым или бронзовым оттенками. Они прилетают в столичный регион, когда сходит снег. В естественных условиях эти птицы гнездятся в лесу, неподалеку от открытых пространств и водоемов. В городской черте - использует постройки человека. Так, в столице этих птиц много даже в парке Победы. В более южных регионах птицы могут гнездиться на высоких обрывах.

Общество Природа Филиалы РГ Столица ЦФО Москва

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