Новости

Бориса Джонсона госпитализировали с коронавирусом 00:10
Ученые подтвердили возможность передачи коронавируса при разговоре 00:04
Зараженный коронавирусом врач "Реймса" покончил с собой 05.04.2020
Арестован подозреваемый в убийстве пяти человек в Рязанской области 05.04.2020
Королева Елизавета II сравнила пандемию со Второй мировой войной 05.04.2020
ВОЗ: более 5 тысяч человек умерли от коронавируса за последние сутки 05.04.2020
Вылеченная от COVID-19 крымчанка рассказала историю болезни своей семьи 05.04.2020
Игроки "Динамо" согласились снизить свою зарплату на 40 процентов 05.04.2020
В Нижегородской области умерли две женщины с коронавирусом 05.04.2020
Трое священников заразились коронавирусом в Москве 05.04.2020
Миллионы индийцев зажгли огни в знак единства в борьбе с коронавирусом 05.04.2020
В Крыму поместят в обсерватор не имеющих условий для карантина 05.04.2020
Россиянин скончался от коронавируса в Таиланде 05.04.2020
В Эквадоре родственникам жертв коронавируса выдают картонные гробы 05.04.2020
В Крыму расширен список работающих предприятий 05.04.2020
Режиссер "Хищных птиц" объяснила, почему фильм провалился в прокате 05.04.2020
В Крыму режим самоизоляции продлен до 30 апреля 05.04.2020
Смолов согласовал с "Сельтой" свой вылет в Россию 05.04.2020
Глава Роспотребнадзора назвала возраст больных коронавирусом 05.04.2020
В ВОЗ назвали самый явный симптом коронавируса 05.04.2020
В России установят число россиян с иммунитетом к коронавирусу 05.04.2020
В Беларуси не собирались организовывать бой Хабиба с Фергюсоном 05.04.2020
В Ялте сгорело 2,5 гектара заповедного леса 05.04.2020
В Ростовской области из-за коронавируса запретили охоту 05.04.2020
Экологи покажут, как правильно сделать скворечник 05.04.2020
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как снизить риск заразиться коронавирусом, если необходимо выйти из квартиры
Как снизить риск заразиться коронавирусом, если необходимо выйти из квартиры
Расписание учебы на "дистанционке": советы родителям
Расписание учебы на "дистанционке": советы родителям
Задайте вопрос оперштабу по коронавирусу в Москве
Задайте вопрос оперштабу по коронавирусу в Москве
05.04.2020 22:57
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Вирус бьет не по паспорту

Пациенты с коронавирусом оказались значительно моложе, чем предсказывала статистика
Текст: Любовь Проценко
Российская газета - Федеральный выпуск № 73(8127)
Главный врач московской больницы в Коммунарке Денис Проценко поделился наблюдениями, удивившими его. Среди инфицированных, поступающих к ним на лечение, вопреки ожиданиям, далеко не только пожилые люди.
Главврач московской больницы в Коммунарке Денис Проценко удивлен возрастом пациентов с коронавирусом. Фото: Сергей Михеев/РГ Главврач московской больницы в Коммунарке Денис Проценко удивлен возрастом пациентов с коронавирусом. Фото: Сергей Михеев/РГ
Главврач московской больницы в Коммунарке Денис Проценко удивлен возрастом пациентов с коронавирусом. Фото: Сергей Михеев/РГ

"Когда был набран первый пул больных и медики начали анализировать, у них "челюсть упала", - рассказал Денис Проценко телеканалу RT. - Пациенты с коронавирусной инфекцией оказались гораздо моложе, чем предполагали врачи, исходя из мировой статистики". Эту тенденцию подтверждает ход заболеваемости коронавирусом и в целом по столице. Например, по сообщениям городского штаба по мониторингу и контролю за ситуацией с коронавирусом в Москве за последние сутки добавилось 536 вновь заболевших. Из них больше половины - 250 человек - это люди в возрасте от 18 до 45 лет, 189 - от 46 до 65 лет, 78 - старше 65, а из них 23 - старше 80. Плюс 19 заболевших детей. Примерно такое же соотношение пациентов с коронавирусом в столице было и в предыдущие дни.

Фото: EPA-EFE/Carlos Ortega
Ученые рассказали, влияет ли группа крови на осложнения от коронавируса

"В самом начале пандемии было распространено обманчивое мнение, что болезнь поражает только пожилых людей, а также людей с серьезными заболеваниями (диабет или рак), но это неправда. Все последние три недели я работаю только с больными COVID-2019, и вижу все возрастные группы", - пишет и американский врач Дэйв Прайс из центральной клиники Нью-Йорка. Врач-вирусолог Евгения Селькова объяснила рост больных коронавирусом в возрасте от 18 до 40 лет тем, что они чаще попадают в группы, которые сейчас подвергаются тестированию. Кроме того, молодые не всегда соблюдают рекомендации врачей и поэтому легче заражаются. Люди же старшего возраста бережнее относятся к своему здоровью и стараются реже покидать квартиры.

Напомню, в столице именно для москвичей старше 65 лет был в первую очередь объявлен еще 26 марта по 14 апреля режим самоизоляции. С 30 марта до 1 мая он распространен на всех жителей столицы.

Общество Здоровье Филиалы РГ Столица ЦФО Москва Распространение коронавируса COVID-19

Главное сегодня

Распространение коронавируса COVID-19
Распространение коронавируса COVID-19
Кремль призвал готовиться к мировому экономическому кризису
Собянин объяснил принятие жестких мер в Москве из-за коронавируса
СК опубликовал видео с места расстрела пяти человек под Рязанью
В Госдуме изучат публикации западных СМИ о борьбе с коронавирусом в РФ
Сбербанк разъяснил правила предоставления кредитных каникул
Как обезопасить детей в интернете во время карантина
Как не только уйти "на удаленку", но и вернуться обратно