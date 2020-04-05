Главный врач московской больницы в Коммунарке Денис Проценко поделился наблюдениями, удивившими его. Среди инфицированных, поступающих к ним на лечение, вопреки ожиданиям, далеко не только пожилые люди.

"Когда был набран первый пул больных и медики начали анализировать, у них "челюсть упала", - рассказал Денис Проценко телеканалу RT. - Пациенты с коронавирусной инфекцией оказались гораздо моложе, чем предполагали врачи, исходя из мировой статистики". Эту тенденцию подтверждает ход заболеваемости коронавирусом и в целом по столице. Например, по сообщениям городского штаба по мониторингу и контролю за ситуацией с коронавирусом в Москве за последние сутки добавилось 536 вновь заболевших. Из них больше половины - 250 человек - это люди в возрасте от 18 до 45 лет, 189 - от 46 до 65 лет, 78 - старше 65, а из них 23 - старше 80. Плюс 19 заболевших детей. Примерно такое же соотношение пациентов с коронавирусом в столице было и в предыдущие дни.

"В самом начале пандемии было распространено обманчивое мнение, что болезнь поражает только пожилых людей, а также людей с серьезными заболеваниями (диабет или рак), но это неправда. Все последние три недели я работаю только с больными COVID-2019, и вижу все возрастные группы", - пишет и американский врач Дэйв Прайс из центральной клиники Нью-Йорка. Врач-вирусолог Евгения Селькова объяснила рост больных коронавирусом в возрасте от 18 до 40 лет тем, что они чаще попадают в группы, которые сейчас подвергаются тестированию. Кроме того, молодые не всегда соблюдают рекомендации врачей и поэтому легче заражаются. Люди же старшего возраста бережнее относятся к своему здоровью и стараются реже покидать квартиры.

Напомню, в столице именно для москвичей старше 65 лет был в первую очередь объявлен еще 26 марта по 14 апреля режим самоизоляции. С 30 марта до 1 мая он распространен на всех жителей столицы.