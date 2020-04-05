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05.04.2020 16:55
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Московским бездомным дополнительно закупят еду

Текст: Ирина Огилько

Московский департамент соцзащиты населения выделил дополнительные средства на закупку еды для бездомных. Об этом сообщает сайт мэра столицы.

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По данным портала, столичный департамент труда и социальной защиты населения начал дополнительную раздачу еды бездомным людям. "Получить ее можно ежедневно в пункте оказания срочной социальной помощи, открытом в Центре социальной адаптации имени Е. П. Глинки, - сообщает пресс-служба департамента соцзащиты. - Ранее в пункте оказания срочной помощи работали некоммерческие организации (НКО). Чтобы оказывать помощь в тех же объемах, которую оказывали до введения самоизоляции, было принято решение выделить дополнительное финансирование на закупку и организацию раздачи еды".

Отмечается, что у тех, кто обратится за помощью, измеряют температуру, соблюдая все меры предосторожности и профилактики, рекомендованные Роспотребнадзором. Кроме того, Центр имени Е. П. Глинки продолжает принимать бездомных на социальную адаптацию, в учреждении и его филиалах открыто 1084 места. Всех граждан, которые размещаются в учреждении только на ночлег, призвали не покидать территорию до снятия ограничительных мер.

Фото: Станислав Красильников/ТАСС
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Как рассказала "РГ" президент "Фонда Лиза" Наталья Авилова, в столице сократилось число волонтеров, помогающих с едой и средствами личной гигиены бездомным, связано это с введением самоизоляции граждан. "Проблемы с доставкой еды начались еще в конце марта, ведь первыми, кому городские власти посоветовали остаться дома, были пенсионеры, а среди волонтеров это большая группа населения", - сказала Авилова. Она напомнила, что сейчас кормлением кроме их фонда занимаются несколько НКО и государственные структуры, среди них "Социальный патруль". Авилова отметила, что за две минувшие недели среди бездомных были обнаружены три человека с симптомами похожими на коронавирус, однако им помощь оказали сами волонтеры, медики, сославшись на то, что бездомные не могут приехать из-за границы, записали диагноз, как "ОРВИ".

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