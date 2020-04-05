Взрыв произошел в пятиэтажной хрущевке 1962 года постройки днем, когда многие жители пошли по магазинам либо гуляли на улице возле дома. Если бы взрыв произошел ночью, пострадавших было бы намного больше. В ГУ МЧС по Московской области уточнили хронику и все данные по происшествию.

- Сообщение о хлопке газовоздушной смеси в доме 31 по улице Гагарина в городском округе Орехово-Зуево поступило в 13.08. Возгорания не последовало. 150 человек эвакуировались самостоятельно до прибытия боевых расчетов, 50 человек были эвакуированы сотрудниками МЧС по лестничным маршам, - сообщили в подмосковном главке МЧС.

Первого и второго погибших прибывшие спасатели нашли под завалами относительно быстро.

До вечера поисково-спасательные работы вели вручную, так как не могли установить местонахождение четырех жильцов из пострадавшего дома. Ближе к вечеру удалось откопать третьего погибшего. Поздно за полночь поиски были прекращены.

Всех жильцов многоэтажки разместили в гостинице неподалеку.

По словам губернатора Подмосковья Андрея Воробьева, им позволили войти в свои квартиры и забрать ценные вещи и документы. Кроме того, всем выдали дезинфицирующие материалы и маски. По результатам проведения проверки возбуждено уголовное дело.