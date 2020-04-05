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05.04.2020 22:50
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Опасный газ

Три жильца погибли при взрыве дома
Текст: Тимофей Борисов
Российская газета - Федеральный выпуск № 73(8127)
Трое погибших, шестеро пострадавших - таков печальный итог взрыва многоквартирного дома в подмосковном Орехово-Зуеве, в результате которого обрушился целый подъезд с пятого по первый этаж. По предварительной версии, причина произошедшего - утечка газа из газовой колонки в квартире на третьем этаже.

Взрыв произошел в пятиэтажной хрущевке 1962 года постройки днем, когда многие жители пошли по магазинам либо гуляли на улице возле дома. Если бы взрыв произошел ночью, пострадавших было бы намного больше. В ГУ МЧС по Московской области уточнили хронику и все данные по происшествию.

Фото: Михаил Воскресенский/ РИА Новости
Воробьев рассказал о ходе спасательной операции в Орехово-Зуеве

- Сообщение о хлопке газовоздушной смеси в доме 31 по улице Гагарина в городском округе Орехово-Зуево поступило в 13.08. Возгорания не последовало. 150 человек эвакуировались самостоятельно до прибытия боевых расчетов, 50 человек были эвакуированы сотрудниками МЧС по лестничным маршам, - сообщили в подмосковном главке МЧС.

Первого и второго погибших прибывшие спасатели нашли под завалами относительно быстро.

До вечера поисково-спасательные работы вели вручную, так как не могли установить местонахождение четырех жильцов из пострадавшего дома. Ближе к вечеру удалось откопать третьего погибшего. Поздно за полночь поиски были прекращены.

Всех жильцов многоэтажки разместили в гостинице неподалеку.

По словам губернатора Подмосковья Андрея Воробьева, им позволили войти в свои квартиры и забрать ценные вещи и документы. Кроме того, всем выдали дезинфицирующие материалы и маски. По результатам проведения проверки возбуждено уголовное дело.

Происшествия ЧП Аварии и катастрофы Филиалы РГ Столица ЦФО Московская область Взрывы газа в домах

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