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05.04.2020 06:30
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Пандемия коронавируса породила новый вид мошенничества

Текст: Марина Трубилина
На некоторых подъездах в Москве и других городах стали появляться объявления, в которых говорится о том, что "в связи со вспышкой вирусной инфекции в ближайшие 10 дней в квартирах вашего дома будет проводиться санитарная обработка, дезинфекция квартир и лестничных клеток". Стоит ли им верить?
Фото: Сергей Бобылев/ТАСС Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

В управе Дмитровского района Москвы, где, в частности, появились такие объявления, "РГ" сообщили, что не имеют к ним отношения и занимаются только местами общего пользования, а не квартирами. "Последнюю информацию в отношении каких-либо мероприятий по дому всегда можно узнать по телефону диспетчерской службы Москвы", - сказали в управе.

Фото: Евгений Одиноков/ РИА Новости
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В Санкт-Петербурге и вовсе призвали не открывать дверь неизвестным, представляющимся дезинфекторами, а также врачами или некими специальными службами. "Под предлогом борьбы с распространением заболевания они могут попасть в квартиру и совершить кражу или другое преступление", - отметили в городском Комитете по вопросам законности, безопасности и правопорядка и пояснили, что никакие службы не проводят поквартирного обхода граждан в связи с коронавирусом.

Компании, занимающиеся дезинфекцией квартир, действительно, начали предлагать свои услуги по борьбе с коронавирусом. Однако специальных средств у них нет - помещения обрабатывают теми же препаратами, которыми раньше боролись с возбудителями инфекций (туберкулез, чума и др.). Обработка однокомнатной квартиры стоит 3-3,5 тысячи рублей, но к коронавирусу не имеет никакого отношения.

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