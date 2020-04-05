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05.04.2020 12:48
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Под Тулой мужчина задержан за стрельбу по полицейским

Текст: Антон Валагин

Бойцы Росгвардии задержали в Тульской области мужчину, оказавшего вооруженное сопротивление полиции.

Фото: Александр Рюмин/ТАСС
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Инцидент произошел в ночь на воскресенье в Веневском районе. 64-летний мужчина сперва открыл огонь по охотникам, а затем по прибывшим на вызов сотрудникам МВД. Стрелок закрылся в своем доме, место происшествия оцепили полиция и ОМОН, соседей эвакуировали.

- Начальник райотдела полиции вел переговоры, пытался вразумить его. Но пьяный мужчина в ответ сыпал угрозами. К двум часам ночи подъехала Росгвардия. Планировался штурм, но мужчина то ли проспался, то ли переговоры подействовали - когда бойцы подошли к дому и стали потихоньку открывать дверь, он сам к ним вышел без оружия, - рассказал "РГ" руководитель пресс-службы УМВД по Тульской области Андрей Ярцев.

В доме стрелка нашли охотничье ружье, винтовку и боеприпасы к ним. Оружие не было зарегистрировано, а задержанный оказался неоднократно судим.

Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Тульская область

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