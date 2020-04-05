Санитарный шлюз на тысячу сотрудников начал работать в московской больнице №15. Об этом сообщает оперативный штаб по мониторингу и контролю за ситуацией с коронавирусом в Москве.

Эта крупнейшая городская клиника начала принимать больных с коронавирусной инфекцией с 27 марта. В настоящее время в ней находится 1060 пациентов, из них с подтвержденным коронавирусом - 282.

Централизованный шлюз соединяет два корпуса больницы и родильный дом. Его пропускная способность - около тысячи человек в смену. Таким образом, проходить в грязную зону стационара врачи и медсестры теперь могут намного быстрее. С этой целью за несколько дней был спроектирован и построен просторный и удобный санпропускник, состоящий из 80 душевых кабин, тысячи шкафов для переодевания, обеденной зоны для сотрудников и зоны для кофе-брейка и отдыха. Для сотрудников разработана понятная и четкая навигация. Работа шлюза организована с учетом всех санитарных правил, что гарантирует персоналу безопасность и комфорт во время рабочей смены и после нее. Организованы комфортные зоны отдыха.