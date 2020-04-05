СК возбудил уголовное дело после убийства пяти человек в Рязанской области

Следственным комитетом России по Рязанской области возбуждено уголовное после убийства пяти человек в поселке Елатьма Касимовского района. По данным следователей, причиной стал конфликт.

Вечером четвертого апреля мужчина 1988 года рождения, находясь на балконе своей квартиры, сделал замечание группе молодых людей, которые громко разговаривали под его окнами. Возникла словесная перебранка. Тогда мужчина взял находившееся в его квартире зарегистрированное охотничье ружье, вышел в подъезд и выстрелил в молодых людей.

Все они - четыре мужчины и женщина - скончались от полученных ранений, сообщается на сайте СК РФ. Стрелявший задержан. Сейчас на месте работают специалисты. Следствие намерено ходатайствовать об избрании задержанному меры пресечения в виде заключения под стражу.