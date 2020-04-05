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05.04.2020 09:39
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Собянин объяснил принятие жестких мер в Москве из-за COVID-19

Среди российских регионов Москва входит в самую высокую группу риска по распространению коронавирусной инфекции, заявил мэр столицы Сергей Собянин.

"Мы находимся в самой высокой группе риска в силу того, что огромное количество людей проехало через Москву или побывало за границей", - сообщил он в эфире "Россия-1".

Фото: Александр Корольков
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Собянин отметил, что в стационарах и больницах сейчас находится много людей, поэтому местным властям приходится принимать жесткие решения для предотвращения дальнейшего распространения инфекции.

"Мы приняли решение о мобилизации максимально большого количества больниц для борьбы с коронавирусом", - добавил мэр столицы. По его словам, речь идет о почти 20 тысячах койках в федеральных, региональных и частных клиниках.

Сергей Собянин также отметил, что добросовестное выполнение требований гражданами позволит сгладить пики распространения COVID-19 в городе, а это в свою очередь уменьшит нагрузку на систему здравоохранения.

Отметим, на данный момент в России зарегистрирован 4731 случай заболевания коронавирусом, 333 пациента уже выздоровели. Москва занимает первое место по числу инфицированных в стране - здесь зафиксировано 3357 случаев заболевания.

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