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05.04.2020 07:30
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Стало известно, как часто должны дезинфицировать подъезды жилых домов

Текст: Марина Трубилина
Безопасные условия для проживания в многоквартирном доме должны обеспечивать управляющие организации. В их обязанности входит проведение работ по дезинфекции общего имущества, "направленные на уничтожение возбудителей инфекционных заболеваний", сообщили "РГ" в Минстрое. В условиях пандемии такие работы могут проводиться чаще обычного - это решает местное подразделение Роспотребнадзора, глава региона или сама управляющая компания.
Фото: Сергей Бобылев/ТАСС Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

В Подмосковье, в частности, по решению областного правительства УК должны теперь проводить комплексную дезинфекционную обработку подъездов ежедневно. Жители за это не доплачивают - работы проводятся за счет средств, уплачиваемых на содержание общего имущества.

Фото: iStock
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Как сообщили "РГ" в областной жилинспекции, предусмотрена влажная протирка поверхностей дезинфицирующими средствами. На первых этажах это полы, дверные и оконные ручки, почтовые ящики, панели домофонов и кодовых замков, перила, вентиляционные решетки. В лифтах должны протираться пол, панели управления, вентиляционные решетки. "Стены обрабатываются методом орошения. Если в доме нет лифта - проводится ежедневная обработка всех мест общего пользования. Если в доме действует мусоропровод - его влажная дезинфицирующая обработка проводится ежедневно", - добавили в жилинспекции. Управляющие организации должны каждый день отчитываться перед жилинспекцией, отправляя туда фотографии, проводятся выборочные осмотры домов инспекторами.

Согласно рекомендации Роспотребнадзора, дезинфицируют места общего пользования спирто- или хлорсодержащими средствами. Инструкцию по дезинфекции в связи с распространением коронавирусной инфекции в ведомстве разработали еще в конце января. В ней указано, что коронавирусы имеют низкую устойчивость к дезинфицирующим средствам.

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