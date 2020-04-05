Столичные парки подготовили обширные онлайн-программы

Столичные парки подготовили онлайн-программы, чтобы граждане смогли интересно и с пользой провести время в карантине. Об этом сообщает официальный сайт мэра Москвы.

Для того, чтобы ознакомится с программами парков, нужно заглянуть на их страницы в интернете или в социальных сетях. Так, завтра, 6 апреля, парк Горького выложит подборку фильмов, которые снимали на его территории. Медиарубка парка продолжит знакомить россиян с короткими видеоконцертами, прошедшими минувшей зимой на территории катка. Парк искусств "Музеон" 8 апреля опубликует две новые видеоэкскурсии, которые расскажут про скульптуру "Туфелька" художника Дмитрия Тугаринова, а в день космонавтики - о памятнике "Портрет Ленина", который до 2000 года стоял у входа в здание Белорусского вокзала.

Усадьба Кузьминки познакомит с историей комплекса в специальных лекциях. Таких уже выложено 5 мини-фильмов, в ближайшее время появится новый. На страницах соцсетей усадьбы Воронцово начали проект #дворянскаягостиная. В его рамках об искусстве и литературе рассказывают экскурсоводы усадьбы. Послушать первую можно будет 6 апреля.

В онлайн варианте Бабушкинский парк предполагает заняться скандинавской ходьбой не выходя из дома. Также со здоровым образом жизни познакомит эколог Александр Ловренко на странице в сети парка Сокольники

Сад "Эрмитаж" познакомит с основами живописи. Главный хит парка - "Северное Тушино" - с завтрашнего дня выложит экскурсии по отсекам дизельной подводной лодки Б396 "Новосибирский комсомолец".

Ораторскому искусству онлайн будут учить в Таганском парке 8 апреля. А 9 апреля на страницах Лианозовского парка в соцсетях опубликуют видеоэкскурсию по усадьбе Алтуфьево. Прогуляться онлайн по выставке картин можно в парке "Красная Пресня".

Как ранее говорила заммэра Москвы Наталья Сергунина, парки, музеи, культурные центры временно переориентировались на онлайн-программы. Новые выпуски познавательных, досуговых и творческих проектов выходят регулярно.

Отметим, что все занятия проходят бесплатно. А афиша регулярно обновляется.