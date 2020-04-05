Новости

В Томске суд принудительно поместил местного жителя в обсерватор 11:50
В Токио количество зараженных коронавирусом превысило тысячу человек 11:47
В Крыму оштрафуют 87 нарушителей режима самоизоляции 11:45
Авиасообщение между Республикой Алтай и Москвой приостановлено 11:18
Столичные парки подготовили обширные онлайн-программы 11:10
В Пермском крае пьяная женщина разбила окна в прокуратуре 11:08
Почти 200 тысяч человек попали под наблюдение врачей из-за COVID-19 10:59
Оперштаб опровергает заражение коронавирусом сотрудников мэрии 10:59
В Новой Москве произошел пожар на стройке больницы 10:53
В Подмосковье назвали предприятия, которым можно работать в апреле 10:45
Пожар в Свердловской области унес жизни троих детей 10:35
В Республике Крым выявлено два семейных заражения COVID-19 10:31
Почему казахстанцы и белорусы перестали покупать автомобили в России 10:31
В Челябинской области увеличилось число заражений COVID-19 10:30
Правительство выделило 352 млн рублей на жилье ветеранам войны 10:20
НАСА объяснило, как астронавты будут работать на Луне 09:52
У 13 вернувшихся в КНР через Владивосток людей нашли коронавирус 09:35
Работники супермаркетов Бельгии объявили забастовку из-за короновируса 09:31
В Петербурге арестовали экс-директора "Метростроя" 08:45
В Москве воздух прогреется до +6 08:42
Эксперт: Зеленский находится в панике, потеряв имидж хорошего парня 08:30
В Таиланде у семи граждан РФ выявлен коронавирус 08:18
В Приморье спасли людей, заблудившихся у озера Ханка в метель 08:10
В Гидрометцентре рассказали о потеплении до 19 градусов 08:00
В Биробиджане подъезд дома изолировали из-за жильца с COVID-19 07:50
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как снизить риск заразиться коронавирусом, если необходимо выйти из квартиры
Как снизить риск заразиться коронавирусом, если необходимо выйти из квартиры
Обучение на дому: 10 важных советов родителям
Обучение на дому: 10 важных советов родителям
Задайте вопрос оперштабу по коронавирусу в Москве
Задайте вопрос оперштабу по коронавирусу в Москве
05.04.2020 11:10
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Столичные парки подготовили обширные онлайн-программы

Текст: Ирина Огилько

Столичные парки подготовили онлайн-программы, чтобы граждане смогли интересно и с пользой провести время в карантине. Об этом сообщает официальный сайт мэра Москвы.

Фото: Александр Корольков
Чем дома занимаются москвичи, которым сейчас можно никуда не спешить

Для того, чтобы ознакомится с программами парков, нужно заглянуть на их страницы в интернете или в социальных сетях. Так, завтра, 6 апреля, парк Горького выложит подборку фильмов, которые снимали на его территории. Медиарубка парка продолжит знакомить россиян с короткими видеоконцертами, прошедшими минувшей зимой на территории катка. Парк искусств "Музеон" 8 апреля опубликует две новые видеоэкскурсии, которые расскажут про скульптуру "Туфелька" художника Дмитрия Тугаринова, а в день космонавтики - о памятнике "Портрет Ленина", который до 2000 года стоял у входа в здание Белорусского вокзала.

Усадьба Кузьминки познакомит с историей комплекса в специальных лекциях. Таких уже выложено 5 мини-фильмов, в ближайшее время появится новый. На страницах соцсетей усадьбы Воронцово начали проект #дворянскаягостиная. В его рамках об искусстве и литературе рассказывают экскурсоводы усадьбы. Послушать первую можно будет 6 апреля.

В онлайн варианте Бабушкинский парк предполагает заняться скандинавской ходьбой не выходя из дома. Также со здоровым образом жизни познакомит эколог Александр Ловренко на странице в сети парка Сокольники

Сад "Эрмитаж" познакомит с основами живописи. Главный хит парка - "Северное Тушино" - с завтрашнего дня выложит экскурсии по отсекам дизельной подводной лодки Б396 "Новосибирский комсомолец".

Фото: Eurovision Song Contest/youtube.com
Little Big выступят с онлайн-концертом в Яндекс.Эфире

Ораторскому искусству онлайн будут учить в Таганском парке 8 апреля. А 9 апреля на страницах Лианозовского парка в соцсетях опубликуют видеоэкскурсию по усадьбе Алтуфьево. Прогуляться онлайн по выставке картин можно в парке "Красная Пресня".

Как ранее говорила заммэра Москвы Наталья Сергунина, парки, музеи, культурные центры временно переориентировались на онлайн-программы. Новые выпуски познавательных, досуговых и творческих проектов выходят регулярно.

Отметим, что все занятия проходят бесплатно. А афиша регулярно обновляется.

Общество Ежедневник Образ жизни Филиалы РГ Столица ЦФО Москва

Главное сегодня

Распространение коронавируса COVID-19
Распространение коронавируса COVID-19
Главврач больницы в Коммунарке рассказал о возрасте больных COVID-19
Сбербанк разъяснил правила предоставления кредитных каникул
Глава Минэкономразвития призвал бизнес "не впадать в психоз"
Число погибших при взрыве в Подмосковье достигло трех
Врач рассказал о влиянии карантина на здоровье пожилых людей
Как обезопасить детей в интернете во время карантина
Как не только уйти "на удаленку", но и вернуться обратно