Трое священников заразились коронавирусом в Москве

Трое священнослужителей столичных храмов заразились коронавирусом. Об этом сообщает рабочая группа при патриархе Московском и всея Руси.

Анализы на COVID-19 оказались положительными у клирика храма иконы Божией матери "Утоли моя печали" в Марьине Николая Рыжкова, клирика храма Рождества Пресвятой Богородицы в Крылатском Виктора Волкова и у иерея Георгия Дехтярева, который исполняет обязанности настоятеля храма Вознесения Господня на Гороховом Поле.

Симптомы вируса выявлены еще у двоих служителей храма в Крылатском, но диагноз пока не подтвердили лабораторно.