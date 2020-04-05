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05.04.2020 08:00
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В Гидрометцентре рассказали о потеплении до 19 градусов

Текст: Ольга Игнатова
В начале недели в центр европейской территории с северо-запада начнет проникать теплый воздух, рассказала "Российской газете" заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина.
Фото: Максим Блинов/РИА Новости Фото: Максим Блинов/РИА Новости
Фото: Максим Блинов/РИА Новости

Теплый воздух принес антициклон, который будет находиться над центром и северо-западом.

Фото: Егор Просвирников
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Шестого апреля в Москве ожидается небольшой дождь, днем плюс 7-9 градусов. Седьмого апреля еще теплее - плюс 9-12 градусов. Ночью около нуля и небольшой дождь. Восьмого апреля днем до плюс 16 градусов.

Девятого апреля может быть еще теплее -14-19 градусов. Переменная облачность и без осадков. А вот десятого апреля температура немного опустится, но все равно будет выше нормы - на уровне майских значений. Ночью ожидается плюс 3-8 градусов, днем 11-16 градусов. Переменная облачность и без осадков.

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