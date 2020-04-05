В Гидрометцентре рассказали о потеплении до 19 градусов

В начале недели в центр европейской территории с северо-запада начнет проникать теплый воздух, рассказала "Российской газете" заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина.

Теплый воздух принес антициклон, который будет находиться над центром и северо-западом.

Шестого апреля в Москве ожидается небольшой дождь, днем плюс 7-9 градусов. Седьмого апреля еще теплее - плюс 9-12 градусов. Ночью около нуля и небольшой дождь. Восьмого апреля днем до плюс 16 градусов.

Девятого апреля может быть еще теплее -14-19 градусов. Переменная облачность и без осадков. А вот десятого апреля температура немного опустится, но все равно будет выше нормы - на уровне майских значений. Ночью ожидается плюс 3-8 градусов, днем 11-16 градусов. Переменная облачность и без осадков.