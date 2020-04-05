В Костроме раскрыли убийство найденного на свалке младенца

Полиция в Костромской области задержала подозреваемую по резонансному делу об убийстве младенца, тело которого с перерезанным горлом нашли на свалке.

Следственные действия по делу о найденном на свалке теле младенца Фото: УМВД по Костромской области

По данным регионального Следственного управления СКР, раскрыть преступление следователям удалось совместно с сотрудниками УМВД России по Костромской области. Как ранее сообщала "РГ", тело новорожденной девочки было обнаружено 1 апреля на территории полигона бытовых отходов в Галичском районе Костромской области. По факту убийства младенца в СК возбудили уголовное дело по части 2 статьи 105 УК РФ (убийство малолетнего).

Для оперативников найти злоумышленника, совершившего бесчеловечное преступление, стало делом чести. За двое суток полицейские установили все территории, откуда самосвалы свозили отходы на полигон и определили круг подозреваемых, а также прибегли к помощи экспертов, занимающихся молекулярно-генетическими исследованиями.

- Благодаря грамотно проведенным следственным действиям и оперативно-розыскным мероприятиям, спустя двое суток с момента обнаружения тела новорожденной была установлена личность подозреваемой в совершении данного преступления, которой оказалась мать девочки, 20-летняя жительница Буйского района Костромской области, учащаяся одного из средне-специальных учебных заведений, - сообщили в СК.

По данным полиции, вычислить злоумышленницу удалось по следам ДНК погибшего ребенка. В базе данных МВД обнаружились генетические образцы отца малышки - ранее судимого за преступление сексуального характера жителя города Буя.

- Дальнейшие розыскные мероприятия привели правоохранителей к его жене, - рассказал "РГ" представитель регионального УМВД Александр Дугарев.

Оперативники выяснили, что у женщины уже был один ребенок, а незадолго до ЧП студентку вновь видели беременной. Однако в больницу за помощью в родовспоможении она не обращалась, а родившегося ребенка предъявить следователям не смогла. Под грузом улик мать призналась, что действительно избавилась от новорожденной дочери, поскольку муж ее бросил, а одна воспитать двоих детей она оказалась не в состоянии.

Сразу после домашних родов она убила малышку, а тело новорожденной дочери выбросила в мусорный контейнер.

Сейчас подозреваемая находится под подпиской о невыезде. Если вину матери докажут, ей грозит вплоть до пожизненного заключения.