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05.04.2020 21:54
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Таблетка для защиты

Врачей защитят от COVID-19 лекарством против малярии
Текст: Ирина Невинная
Врачи столичных клиник, в которых лечат больных COVID‑19, получили возможность дополнительной медикаментозной защиты, чтобы снизить риск заражения и тяжелого течения заболевания. Они могут принять участие в исследовании лекарства от малярии в качестве профилактического средства от COVID-19.

Речь идет о лекарстве гидроксихлорохин. Им лечат малярию, артриты, красную волчанку, астму. Это то самое лекарство, которое недавно на всю планету разрекламировал президент США Дональд Трамп, сообщив в "Твиттере", что препарат показал многообещающие результаты в лечении COVID‑19 и что он будет доступен американцам. Лекарство действительно применяли во время эпидемии SARS в 2002-2003 годах, опробовали его и в Ухане. При этом специалисты, включая и представителей компании-производителя лекарства, предупреждают: сведения о положительном действии лекарства у больных новой коронавирусной инфекцией действительно есть, но эффективность его пока не доказана, так как полномасштабных, проведенных по всем правилам исследований пока не было. Сейчас такие исследования только начинаются.

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
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"ВОЗ объявила о начале международного клинического исследования Solidarity по оценке нескольких препаратов для лечения COVID‑19, включая и гидроксихлорохин. В Европе также проводится клиническое исследование Discovery, которое включает группу применения этого препарата. В это исследование планируется включить тысячи пациентов из разных стран, включая Бельгию, Нидерланды, Соединенное Королевство, Германию, Испанию и Францию", - сообщил "РГ" Юрий Молчанов, директор по корпоративным связям Санофи в Евразии. Эта компания, как подтвердили "РГ" в DSM Group, - основной поставщик препарата в Россию.

Если следовать правилам, если препарат не зарегистрирован для применения лечения определенного заболевания, использовать его нельзя. Но во время пандемии, да еще когда специфических средств с доказанной эффективностью против новой инфекции нет, а людей защищать и спасать надо, - уже не до жестких ограничений.

Возможно, поэтому принять участие в исследованиях по применению лекарства предложили и московским медикам - по инициативе городского департамента здравоохранения.

Когда лекарств с доказанной эффективностью нет, а людей спасать надо, - тут уже не до жестких ограничений

Как сообщили "РГ" в контактном центре, созданном в связи с исследованием, предполагается, что участниками проекта в первую очередь станет медицинский персонал больниц, принимающих больных COVID‑19. Врачи, заявившие об участии и не имеющие противопоказаний к препарату, будут получать его бесплатно в течение двух недель. Понятно, под контролем самочувствия. Участники, у которых обнаружат противопоказания, лекарство принимать не будут и составят контрольную группу, чтобы оценить эффективность препарата.

Фото: Станислав Красильников/ТАСС
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"Особое внимание должно уделяться защите медицинских работников, которые находятся в группе повышенного риска заражения новой коронавирусной инфекцией. В Китае по состоянию на начало марта 3300 работников здравоохранения были инфицированы, и по данным местных СМИ, к концу февраля умерли не менее 22 человек. В Италии 20 процентов медицинских работников инфицированы.

Целью данного открытого контролируемого исследования является определение эффективности и безопасности гидроксихлорохина в качестве профилактики развития симптомов COVID‑19 у медицинских работников, осуществляющих лечение и уход за пациентами COVID‑19", - говорится на ресурсе, созданном для онлайн-регистрации врачей, которые захотят принять участие в исследовании.

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