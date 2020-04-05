В Новой Москве произошел пожар на стройке больницы

На стройке инфекционной больницы в Новой Москве произошел пожар, сообщает ТАСС.

Загорелись три палатки, площадь пожара составила 90 квадратных метров. Погиб один человек. Возгорание удалось ликвидировать.

Сообщается, что пожар произошел из-за печи, которой обогревалась палатка для рабочих. Следствие продолжается.

Напомним, что строительство инфекционной больницы из быстровозводимых конструкций в поселении Вороновское близится к завершению. В общей сложности там предусмотрено 500 мест, половина из которых - реанимационные. Ее строительство началось после того, как в Москве начал распространяться коронавирус.