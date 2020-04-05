В Подмосковье обновили карту распространения коронавируса по городским округам - увидеть ее можно на сайте регионального министерства здравоохранения, посвященном профилактике инфекции. Всего в регионе зафиксировано 305 случаев заболевания коронавирусом, 34 человека выздоровели, трое погибли.

Среди городских округов больше всего случаев заражения в Одинцово (29), Люберцах (19), Красногорске (18), Химках (16), Ленинском (16), Балашихе (15), Мытищах (14) и Раменском (12). В остальных округах, где обнаружены случаи коронавируса, их менее десяти.

"Еще 76 человек, в том числе из Москвы, Ивановской и Тверской областей, из Казани и из Вьетнама, находятся на лечении в подмосковных стационарах, - рассказали в региональном оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом. - Проходившие лечение в Московской области гражданин Венесуэлы и житель города Донецк Ростовской области выписаны".