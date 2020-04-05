В Подмосковье рассказали о возрасте новых заболевших коронавирусом

Число заболевших новой коронавирусной инфекцией в Подмосковье достигло 305 человек - за последние сутки выявлено 45 новых случаев. Об этом рассказали в региональном оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.

Из 45 новых заболевших 18 в возрасте от 19 до 39 лет, 23 пациента в возрасте от 40 до 68. Также заболели два человека от 69 до 85 лет и два ребенка.

Выписаны из подмосковных больниц после выздоровления 34 человека, скончались в результате осложнений на фоне заболевания коронавирусом трое, отметили в штабе.

Также в штабе напоминают о необходимости соблюдения введенного в Москве и Подмосковье режима самоизоляции, а при малейших признаках ОРВИ настоятельно рекомендуют вызвать врача.