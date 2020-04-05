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05.04.2020 13:01
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Воскресный снег в столичном регионе оказался замерзшим паром

Текст: Ирина Огилько
Фото: Григорий Сысоев/ РИА Новости Фото: Григорий Сысоев/ РИА Новости
Фото: Григорий Сысоев/ РИА Новости

В столице в воскресенье с утра начал сыпать снег, при этом температура воздуха почти достигала +6 градусов. Главный специалист Метеобюро Москвы и области Татьяна Позднякова, объяснила "РГ" появление этого снега.

Фото: iStock
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"В воскресенье в столичном регионе наблюдается сильная высокая облачность, выпавший из облаков дождь, приближаясь к холодной земле, превращается в мелкую крупку, похожую на снег, назвать это можно и подмерзшим водяным паром, - рассказала Позднякова. - Такое явление бывает, когда температура воздуха около земли низкая, при этом солнце уже довольно хорошо прогревает воздух. Завтра подобной аномалии не повторится, мы ожидаем, что произойдет трансформация воздушных потоков, станет меньше облаков, осадков - не будет. При этом температура воздуха останется близкой к сегодняшнему дню: ночью минусовая, днем не выше +6. А со вторника-среды под действием антициклона воздуха начнет сильнее прогреваться. Днем до +10, а после среды дневные температуры вырастут выше этого значения, да и ночи потеплеют".

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказывал, что хлопья, похожие на снег, которые выпали утром в воскресенье, в том числе и на юге столичного региона, были конденсированным водяным паром. По словам Вильфанда, "это не осадки, которые идут из облаков, это сконденсировавшийся водяной бар. Это даже трудно назвать осадками, это не снег, ну, пушинки, белые мухи".

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