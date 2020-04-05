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05.04.2020 11:06
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

На Камчатке нашли поселения исчезнувшей культуры собаководов

Текст: Юлия Гарднер
Сотрудники Камчатского археологического отряда Института археологии РАН обнаружили в долине реки Камчатка следы сотни древних крупных поселений. Исследование показало, что до прихода русских на полуостров здесь существовала развитая культура аборигенов, занимавшихся собаководством.
Городище Усть-Камчатск - разрез вала. Фото: Институт археологии РАН Городище Усть-Камчатск - разрез вала. Фото: Институт археологии РАН
Городище Усть-Камчатск - разрез вала. Фото: Институт археологии РАН

Археологи вели раскопки возле поселка Ключи и в окрестностях озера Ажабачье. Оказалось, что по берегам реки с таким же названием на протяжении десяти километров располагались поселения. Находились они все в нескольких сотнях метров друг от друга и были окружены рвами и валами. Следы таких же конструкций обнаружили также в районе поселка Ключи.

Фото: Fabien Langry-Francois / Inrap
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Как отметил доктор исторических наук, сотрудник Института археологии РАН Николай Кренке, валы и рвы позволяют предположить, что это - те самые посады, о которых писал русский землепроходец Владимир Атласов, бывавший на Камчатке.

Усадьбы окружало множество округлых ям диаметром два-три метра и глубиной до полутора. Ученые выяснили, что в некоторых из них хранился мусор, а также нашли там черепа собак. Они предположили, что эти ямы выкапывали для заквашивания рыбы, которая служила для псов кормом. Геохимический анализ образцов ям покажет точнее, для чего они предназначались. Это позволит выяснить, как вели хозяйство аборигены, жившие на полуострове с середины первого тысячелетия до периода русской колонизации.

- Это была цивилизация ездовых собаководов. По уровню цивилизации, по набору орудий эти люди близки европейским культурам финального неолита и раннего бронзового века, то есть периоду, когда появляется производящее хозяйство. У них не было домашнего скота, но зато были собаки, с помощью которых они могли перемещаться зимой на огромные расстояния. Вероятно, это имело очень важное значение для жизни аборигенов, раз ради этих поездок они заготавливали для собак корм на зиму, - рассказал Николай Кренке.

Сейчас история сибирского ездового собаководства изучена слабо. Почти нет и данных, о том как и когда сформировалось общество, построившее эти поселения и приручившее собак на Камчатке. Именно поэтому важность подобных исследований сложно переоценить.

Общество История Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Камчатский край

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