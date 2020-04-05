На Камчатке выявлены первые случаи заражения COVID-19

Два первых случая заражения коронавирусной инфекцией подтверждены на территории Камчатского края.

"Заболевшие не покидали границы Российской Федерации, но выезжали за пределы Камчатского края. Оба они, как и люди, находившиеся с ними в контакте, помещены в отдельные боксы", - сообщает правительство региона.

На Камчатке действует режим полной самоизоляции. Местным жителям рекомендовано минимизировать передвижение в общественных местах, покидать свои дома лишь в случае крайней необходимости.

В России, по статистике сайта стопкоронавирус.рф, подтвержден 4731 случай заболевания COVID-19, 333 человека выздоровели, 43 скончались. Всего проведено свыше 639 тысяч тестов на коронавирус.