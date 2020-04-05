Во Владивостоке популярный ресторан грузинской кухни начал готовить бесплатные обеды для врачей, работающих с больными коронавирусом и пациентами, находящимися в стационаре под наблюдением.

Сейчас ресторан для посетителей закрыт, и чтобы пережить сложный период, его сотрудники работают только на доставку. Но, по словам генерального директора ресторана Илья Сухих, сложно теперь всем, а врачам - особенно.

Идею, говорит предприниматель, он подсмотрел у итальянских и американских рестораторов, которые сегодня кормят докторов, работающих с больными коронавирусом.

- Пока у нас есть ресурсы, мы можем делать это бесплатно, - рассказал он. - Все члены моей семьи - врачи, я очень уважительно отношусь к людям этой профессии. Надеюсь, своим жестом мы вдохновим других предпринимателей.

Первая партия из 80 обедов уехала в Краевую клиническую больницу N 2. А в понедельник в ресторане собираются разработать для докторов специальное сбалансированное меню.

Кстати, пример коллег оказался заразительным - к акции уже присоединились еще два ресторана.