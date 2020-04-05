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05.04.2020 09:35
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

У 13 вернувшихся в КНР через Владивосток людей нашли коронавирус

Текст: Юлия Гарднер

Власти китайской провинции Хэйлунцзян обнаружили коронавирусную инфекцию у 13 граждан КНР, вернувшихся домой из России.

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По информации Центрального телевидения Китая, на которую ссылается ТАСС, семь мужчин и шесть женщин 1 апреля вылетели из Москвы во Владивосток. После этого они проехали через погранпереходы на рейсовых автобусах и частных автомобилях и добрались до Суйфэньхэ. Там их отправили на 14-дневный карантин. Взятые у них анализы подтвердили заражение COVID-19.

Замглавы Управления Роспотребнадзора по Приморскому краю Светлана Морозова сообщила, что тесты на коронавирус прибывающим из-за границы людям делают только на десятый день. Прилетающие во Владивосток из Москвы граждане КНР сразу отправлялись к автомобильному пункту пропуска "Пограничный".

Справка "РГ"

В Приморском крае официально подтверждено семь случаев заражения коронавирусной инфекцией. Два человека вылечились, а один скончался. Всего в России, по состоянию на 4 апреля, выявлен 4731 заболевший, жертвами инфекции стали 43 человека.

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