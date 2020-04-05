У жительницы Якутии предварительно выявлен коронавирус

У жительницы Якутии, которая 28 марта прилетела из Нидерландов, тест на коронавирус показал предварительно положительный результат. Ее поместили в инфекционный стационар города.

"С момента прибытия в Якутск женщина находилась на самоизоляции. Круг контактов прибывшей составляют лица, находившиеся с ней в самолете. Все они сдали анализ. Результат отрицательный", - сообщает оперативный штаб республики в Telegram.

Вчера из больницы Якутии выписали двух излечившихся от COVID-19, в больнице остались еще девять инфицированных.

По данным на 4 апреля, в России зарегистрирован 4731 случай заболевания коронавирусной инфекцией, выздоровели 333 человека, умерли 43.