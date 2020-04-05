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05.04.2020 13:28
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

У жительницы Якутии предварительно выявлен коронавирус

Текст: Юлия Гарднер

У жительницы Якутии, которая 28 марта прилетела из Нидерландов, тест на коронавирус показал предварительно положительный результат. Ее поместили в инфекционный стационар города.

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"С момента прибытия в Якутск женщина находилась на самоизоляции. Круг контактов прибывшей составляют лица, находившиеся с ней в самолете. Все они сдали анализ. Результат отрицательный", - сообщает оперативный штаб республики в Telegram.

Вчера из больницы Якутии выписали двух излечившихся от COVID-19, в больнице остались еще девять инфицированных.

По данным на 4 апреля, в России зарегистрирован 4731 случай заболевания коронавирусной инфекцией, выздоровели 333 человека, умерли 43.

Общество Здоровье Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Якутия

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