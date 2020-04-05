В Хабаровском крае подтвержден еще один случай заражения COVID-19

В Хабаровском крае выявлен одиннадцатый случай заболевания коронавирусной инфекцией.

"Пациент находится в инфекционном стационаре в состоянии средней степени тяжести, обусловленном развитием пневмонии", - сообщает минздрав региона в Instagram.

Ведомство приводит статистику. Возраст четырех заразившихся COVID-19 в крае - 18-45 лет, шести - 45-65 лет и только один человек старше 65-ти. Большинство из них подхватили инфекцию контактным путем.

По данным на 4 апреля в России зарегистрирован 4731 случай заболевания коронавирусной инфекцией, 333 человека из числа заболевших выздоровели, а 43 скончались. В мире COVID-19 заразились свыше 1,1 миллиона человек, 236 тысяч выздоровели, 61 тысяча человек скончалась.