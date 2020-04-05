В Приморье спасли людей, заблудившихся у озера Ханка в метель

Приморские спасатели нашли двух человек, которые в метель заблудились у озера Ханка. Мужчина и женщина потеряли ориентир, двигаясь по направлению к этому пресноводному водоему.

"Они были найдены в 20 километрах от села Воскресенка. Люди замерзли и были напуганы. Сотрудники МЧС России довезли их до города Спасск-Дальний к дому", - сообщает пресс-служба ведомства.

Одновременно поступил сигнал о том, что помощь требуется еще одному мужчине. Он, двигаясь на автомобиле УАЗ, заблудился в районе села Спасское по направлению к селу Гайворон.

Как выяснилось позже, в машине закончился бензин, водитель стал замерзать ночью. Спасатели успели вовремя и довезли его до дома. Медицинская помощь никому из спасенных не понадобилась.