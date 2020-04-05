Врачей бесплатно возят в такси и шьют им особенные маски

Водитель маршрутного такси стал бесплатно возить врачей. Студенты-медики безвозмездно помогают им в поликлиниках во время полной самоизоляции. А промышленники тоже без всякой корысти поставляют в больницы необходимые товары.

Так люди поддерживают медиков, которые, каждую минуту рискуя своим здоровьем, помогают другим справится с коронавирусной инфекцией.

С медиков денег не берем!

Отблагодарить врачей, для которых из-за распространения коронавирусной инфекции наступило непростое время, решил водитель маршрутного такси из Улан-Удэ Василий Пусный. Теперь, если пассажир сообщает ему, что он медик, деньги за проезд с него не берут.

Объясняет, что решил сделать это, потому что сейчас врачам приходится часто ездить по домам, а служебные машины для них могут выделить не всегда. Так он хочет хотя бы немного им помочь. Тем более, что его маршрут является одним из самых "медицинских" в городе. "Мы проезжаем мимо Республиканской клинической больницы скорой медицинской помощи и четвертой городской больницы", - поясняет Пусный.

В салоне маршрутки мужчина повесил соответствующее объявление, а также выставил пост на своей странице в Instagram, в котором сообщил о благотворительной акции. Специально крупно показал номер машины, чтобы пассажиры точно знали, где введен бесплатный проезд.

"Насчет других моих коллег сказать не могу, но уверен, что многие присоединятся к этой акции", - считает мужчина. Водитель говорит, что предъявлять документы для подтверждения своих слов врачам не надо. Всем поверит на слово. Он уверен, что в его городе живут "честные люди и желающих прокатится на халяву пользуясь ситуацией не будет".

Студенты вышли на работу

Самарские студенты-медики откликнулись на призыв помочь в поликлиниках во время режима полной самоизоляции, который действует сейчас в регионе.

В Самарском государственном медицинском университете создан координационный штаб. Всего в городе работают 200 волонтеров-медиков - студенты третьих-шестых курсов, а каждый день на службу выходят около сотни человек.

"Это ребята, которые помогают по зову сердца, бесплатно, их никто не заставлял, они хотят сделать свой вклад в решение проблемы, которая коснулась всех, - отметил координатор штаба, врач-профилактик Артем Сергеев. - В первую очередь, придя на смену, они обзванивают тех, кто находится в группе риска - людей от 65 лет, и опрашивают их. Главная задача - вовремя выявить изменения самочувствия, предотвратить развитие болезни и направить врача".

Все волонтеры перед тем, как приступить к работе, проходят обучение: смотрят видеокурсы, в которых опытные врачи разъясняют что такое коронавирус, его симптомы, методы профилактики. Во время работы волонтеры находятся в изолированных помещениях и не имеют контактов с пациентами. За день один волонтер обзванивает до ста человек, а потом всю информацию передает участковому врачу.

Врачам - особо прочные

Вяземская швея Олеся Иноземцева придумала несколько новых видов масок. Для медиков - с усиленной защитой и сменным фильтром. Для остальных - разноцветные, чтобы настроение поднять.

Свои изобретения Олеся шьет дома после работы. "Весь город я не обошью, но врачам отказать не могу. Если они слягут, мы останемся сами по себе", - говорит мастерица.

Врачебную маску Олеся сделала с карманчиком для дополнительного фильтра из марли, бязи или ситца. Так его легко извлекать и менять. Сама маска тоже многоразовая - легко постирать, высушить и использовать снова.

Носят ее маски не только медики. Олеся оставляет их в магазине по соседству. Там у нее есть контейнер с написанным от руки пояснением: "Защитная многоразовая маска. Возьмите, если нуждаетесь. 1 шт. в 1 руки". Рядом еще одна памятка: как самому изготовить защиту из подручного материала.

"Маска сейчас должна быть на каждом. Поэтому я призываю всех провести вынужденные каникулы с пользой, нашив масок для себя и близких", - объяснила 33-летняя мастерица.

"На заказ я маски не шью по двум причинам. Во-первых, стыдно наживаться на людской панике. Во-вторых, тут шить нечего", - смеется девушка. Она освоила две новые профессии, видеооператора и наставника. Теперь размещает в соцсетях ролики, как самим сшить маску. С этим справятся даже самые неопытные руки.

А руки умелые Олесины стремятся к разнообразию и совершенству. Когда ей надоело шить простые белые маски, она стала делать радостные: разноцветные, со звездами. Потом усиленные, для медиков.

Помоги больнице

Ярославское промышленники бесплатно поставляют в больницы расходные материалы и средства индивидуальной защиты.

Целую фуру своей продукции доставило в больницу имени Семашко в Ярославле предприятие, расположенное в поселке Семибратово Ростовского района. Об этом сообщает департамента регионального развития и внешнеэкономической деятельности. Это больше 28 тысяч изделий специального назначения, в том числе комплекты ролевых и листовых полотенец с диспенсерами, туалетную бумагу высокого качества, бумажные полотенца и прочее.

"Обычно эти материалы мы закупаем сами в режиме естественного цикла работы больниц и имеем свой запас, - рассказала заместитель главного врача больницы Галина Семина. - Сейчас ключевые задачи для нас - это подготовка и обучение персонала к спасению жизней людей от коронавируса. Мы благодарим представителей компании за то, что они взяли на себя задачу по наполнению фонда расходных бумажных материалов, ликвидировав потребности на длительное время вперед".

По словам директора предприятия Ярослава Кокорева, расходные материалы необходимы всегда, особенно в такой сложный период, когда без консолидации усилий невозможно одолеть эту инфекцию. До больницы имени Семашко компания оказала безвозмездную помощь амбулатории в поселке Семибратово, с которой сотрудничает не первый год.

В департаменте рассказали, что безвозмездную помощь от бизнеса недавно получил также ярославский госпиталь ветеранов войн - туда были поставлены трубы систем подачи кислорода. А меценат, пожелавший остаться неизвестным, подарил больнице Переславля-Залесского средства индивидуальной защиты и необходимые изделия медицинского назначения.

"В Ярославской области уже много таких примеров помощи, - говорит директор департамента Галина Пенягина. - Это процесс, в который один за другим включаются предприятия. В трудные времена люди помогают друг другу".

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