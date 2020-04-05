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05.04.2020 07:00
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Бабушкам выпишут электронный больничный

Текст: Мария Волкова (Нижний Новгород)
Подошел к концу наш карантин. Несмотря на то, что продолжается общий режим самоизоляции, который мы тоже будем соблюдать, есть повод для радости.
Фото: Мария Волкова/РГ Фото: Мария Волкова/РГ
Фото: Мария Волкова/РГ

14-й день самоизоляции.

Позвонила в поликлинику узнать, как там наши анализы, который мы сдавали на десятый день карантина. Врач обрадовала: коронавирус у нас не обнаружен. И даже по моей просьбе прислала фотографию результатов - убедиться своими глазами, что все в порядке.

Далее я решила выяснить, как обстоят дела с больничным по карантину. В личном кабинете на сайте Фонда социального страхования написано, что электронный листок нетрудоспособности выдан: дата открытия - день пересечения границы. Дата закрытия: через 14 дней. Указан даже врач, который занимался оформлением больничного. Система работает.

А с шестого апреля в Нижегородской области стартует новая волна электронных больничных по карантину: на этот раз для работающих граждан старше 65 лет, которых государство решило оградить от лишних контактов с людьми в рискованное время. Это касается тех, кто не может работать удаленно. Электронный листок нетрудоспособности можно получить на период с 6 по 19 апреля. Никаких документов заполнять не потребуется и никуда ходить не нужно.

Фото: Пресс-служба главы РА
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Мы созвонились с руководителем отделения ФСС по Нижегородской области Юрием Хабровым. Он рассказал, что только в нашем регионе таких граждан почти 50 тысяч. "Я хочу напомнить работодателям про то, что важно вовремя передать в ФСС данные на каждого из таких сотрудников для оформления дистанционного больничного по карантину. Более 80 процентов работодателей мы уже предупредили. Расчет пособия будет вестись по общим правилам: при стаже более восьми лет все дни больничного оплачиваются в размере, равном среднемесячному заработку за этот период", - пояснил он.

Тем, кто по возрасту получит дистанционный больничный на время карантина нужно помнить: это не отпуск, не повод лишний раз отправиться на дачу или увидеться со всеми родственниками. Это время для максимально бережного отношения к своему здоровью и соблюдения всех правил по карантину.

Наш опыт показал, что сидеть дома на максимально строгих условиях возможно, хоть и есть свои сложности. Скажу честно: две недели назад мы не были уверены, что справимся. Если двое взрослых могут разойтись по разным комнатам и самоизолироваться друг от друга при желании, то в компании школьника и дошкольника сохранить нервную систему в целости и сохранности сложнее.

Фото: iStock
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Что помогало выжить? Во-первых, работает рекомендация про режим дня. Мы постарались не пускать детей в свободное плавание и не разрешать, как бы ни хотелось этого, поваляться в кровати подольше, а вечером лечь попозже. В семь утра я стабильно бужу младшую дочку, чтобы потом она согласилась поспать днем, как в садике. Старшей удается дотянуть до восьми утра. В 21 час для обеих наступает время отхода ко сну. Честно сказать, к этому моменту и мы с мужем были готовы включиться в детский распорядок дня.

Второй момент, который спасает семейный покой - это равное участие в жизни детей. Если у одного из взрослых срочная работа, а дети уже на пределе, то второй встает из-за своего компьютера и идет развлекать. Чаще всего дети, как ни странно, довольны даже кратковременному участию. То есть 15 минут активной и внимательной игры дает возможность спокойно поработать оставшиеся 45 минут.

Третий пункт - это прогулки. Их отсутствие оказалось самым серьезным испытанием для детей, привыкших к прогулкам в любую погоду без исключения.

Частично решает эту проблему активное проветривание в сочетании с домашним фитнесом. В течение дня мы делаем несколько организованных спортивных перерывов, помогает видео в интернете. Пятиминутная зарядка с 3D-малышами для младшей, десятиминутная растяжка с youtube-балеринами для старшей, немного Джиллиан Майклс для мамы.

Фото: Максим Блинов/РИА Новости
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Дети охотно откликаются на практически любые общие занятия, предлагаемые родителями с хорошим настроением. "Иди, позанимайся!" - это совсем не одно и то же, что "Пойдем, позанимаемся?" И совсем по-другому звучит "Раз, два, три, кто последний встанет на зарядку, тот проиграл!".

За первые пару дней карантина я успела научить детей плясать любимый танец нашего детства - Макарену, затем ламбаду, "лунную походку" и Gangnam Style!

Четвертый пункт, как это ни сурово звучит, это контроль за экранным временем. Мы постарались свести к минимуму все мультики во второй половине дня, чтобы к моменту сна нервная система детей не нагружалась до предела. Были ли исключения? Конечно были. И, наверное, будут.

Уже понятно, что раньше 30 апреля все не закончится. Поэтому нам всем нужно запастись терпением и просто пережить это все. Берегите себя. Будьте здоровы!

Все страницы дневника читайте здесь.

А продолжение публикаций "На карантине. Дневник" ищите в новом сюжете о коронавирусе "COVID-19. Мы справимся!"

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