В Пермском крае пьяная женщина разбила окна в прокуратуре

Утром, пятого апреля, в Перми женщина выбила несколько стекол в краевой прокуратуре. Информацию о нападении подтвердили в надзорном ведомстве.

Женщина вырвала из газона табличку на железном пруте и подойдя к окнам на первом этаже, стала их разбивать. Ей удалось повредить несколько стекол, но вскоре нападавшую скрутили охранники.

Сейчас женщину доставили в отдел полиции Ленинского района Перми. Опросить ее не получается, так как она находится в состоянии сильного алкогольного опьянения и не может сказать ничего внятного.