В Уфе спасли людей из упавшей в реку машины

Информация о том, что в реку Шугуровку съехал автомобиль, в салоне которого находятся люди, поступила в экстренную службу в 9 утра по московскому времени.

Как сообщили в пресс-службе Управления гражданской защиты администрации Уфы, прибывшие на место ЧП спасатели вызволили запертых в машине водителя и двух его пассажирок. К счастью, обошлось без жертв.

- По предварительной информации, в результате ДТП никто не пострадал, - уточнили в спасательном ведомстве.

Находившийся в воде автомобиль спасатели совместно с сотрудниками жилищно-коммунальной организации Калининского района отбуксировали на берег.

Сотрудники ГИБДД выясняют причины и обстоятельства ДТП.